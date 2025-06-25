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ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России - РИА Новости, 25.06.2025
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20:05 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025446912.html
ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России
ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России - РИА Новости, 25.06.2025
ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:05:00+03:00
2025-06-25T20:05:00+03:00
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россия
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. "Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС. Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики. "Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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белоруссия, россия, минск, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Евразийский экономический союз, В мире
ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России

Посол Белоруссии в России Рогожник: ЕАЭС открыт для равноправного диалога

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.
"Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС.
Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики.
"Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Белоруссии рассказали о повестке саммита ЕЭАС
Вчера, 17:59
 
БелоруссияРоссияМинскЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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