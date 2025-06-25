https://ria.ru/20250625/rossiya-2025446912.html

ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России

ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России - РИА Новости, 25.06.2025

ЕАЭС открыт для равноправного диалога, заявил посол Белоруссии в России

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:05:00+03:00

2025-06-25T20:05:00+03:00

2025-06-25T20:05:00+03:00

белоруссия

россия

минск

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5f592e9e47a96b253f4ee8ddd1edef22.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для равноправного диалога, но сейчас более активно работает над соглашениями о зоне свободной торговли с другими государствами, сказал в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. "Союз открыт для взаимовыгодного, равноправного диалога. Но в настоящее время более активно идет работа по подготовке соглашений о зонах свободной торговли", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления новых членов ЕАЭС. Он добавил, что экспорт ЕАЭС в последние годы переориентируется на азиатские рынки, а на внутреннем рынке союза появляются новые иностранные поставщики. "Данные тенденции находят свое отражение и в текущей переговорной работе Союза. Сегодня мы пытаемся активно использовать потенциал ЕАЭС для развития отношений с третьими странами", - отметил дипломат. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250625/sammit-2025407973.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, евразийский экономический союз, в мире