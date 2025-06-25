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Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России - РИА Новости, 25.06.2025
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19:10 25.06.2025 (обновлено: 21:06 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025439625.html
Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России
Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России - РИА Новости, 25.06.2025
Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России
Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:10:00+03:00
2025-06-25T21:06:00+03:00
общество
россия
валерий фадеев
сардана авксентьева
госдума рф
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в Telegram-канале.&quot;Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами&quot;, — отметил он.Согласно Конституции и Семейному кодексу, родители и опекуны обязаны дать детям основное общее образование. Это распространяется в том числе на семьи мигрантов. "У нас же таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. &lt;…&gt; Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором", — добавил глава СПЧ.Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД с предложением выдворять из России семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин. Новые требования для детей мигрантовДети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.
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общество, россия, валерий фадеев, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

Глава СПЧ Фадеев призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в Telegram-канале.
«

"Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами", — отметил он.

Согласно Конституции и Семейному кодексу, родители и опекуны обязаны дать детям основное общее образование. Это распространяется в том числе на семьи мигрантов.
"У нас же таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. <…> Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором", — добавил глава СПЧ.
Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД с предложением выдворять из России семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин.
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Новые требования для детей мигрантов

Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевСардана АвксентьеваГосдума РФ
 
 
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