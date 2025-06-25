https://ria.ru/20250625/rossiya-2025439625.html

Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России - РИА Новости, 25.06.2025

Глава СПЧ призвал мигрантов, чьи дети не ходят в школы, уезжать из России

Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:10:00+03:00

2025-06-25T19:10:00+03:00

2025-06-25T21:06:00+03:00

общество

россия

валерий фадеев

сардана авксентьева

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Семьи мигрантов, дети которых не ходят в школы, должны уезжать из России, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в Telegram-канале."Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами", — отметил он.Согласно Конституции и Семейному кодексу, родители и опекуны обязаны дать детям основное общее образование. Это распространяется в том числе на семьи мигрантов. "У нас же таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. <…> Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором", — добавил глава СПЧ.Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева направила обращение в МВД с предложением выдворять из России семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательное учреждение без уважительных причин. Новые требования для детей мигрантовДети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html

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общество, россия, валерий фадеев, сардана авксентьева, госдума рф