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Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента - РИА Новости, 25.06.2025
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19:05 25.06.2025 (обновлено: 19:07 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025438021.html
Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента
Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента - РИА Новости, 25.06.2025
Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента
Инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 9,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:05:00+03:00
2025-06-25T19:07:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 9,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары был умеренным и составил 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,3%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 17 по 23 июня цены снизились на 0,02% после снижения на 0,05% неделей ранее, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - они выросли на 0,04%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России замедлилась до 9,48 процента

МЭР: инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 9,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары был умеренным и составил 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,3%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 17 по 23 июня цены снизились на 0,02% после снижения на 0,05% неделей ранее, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - они выросли на 0,04%.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал о борьбе с инфляцией
20 июня, 19:52
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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