https://ria.ru/20250625/rossiya-2025434275.html

Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400 - РИА Новости, 25.06.2025

Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:49:00+03:00

2025-06-25T18:49:00+03:00

2025-06-25T19:01:00+03:00

турция

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

с-400 «триумф»

f-35

f-16

великобритания

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890172515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eefef9d8d980af2ca9a983e6a98c761c.jpg

АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, "этот вопрос закрыт"."Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу. Мы также продолжаем сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter. Германия и Великобритания приветствуют нашу добрую волю", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250609/nato-2021890642.html

турция

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, с-400 «триумф», f-35, f-16, великобритания, германия, в мире