Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400 - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 25.06.2025 (обновлено: 19:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025434275.html
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400 - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:49:00+03:00
2025-06-25T19:01:00+03:00
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
с-400 «триумф»
f-35
f-16
великобритания
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890172515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eefef9d8d980af2ca9a983e6a98c761c.jpg
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, "этот вопрос закрыт"."Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу. Мы также продолжаем сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter. Германия и Великобритания приветствуют нашу добрую волю", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20250609/nato-2021890642.html
турция
великобритания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890172515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bad803ef690aa19caa78b78a78749186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, с-400 «триумф», f-35, f-16, великобритания, германия, в мире
Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, С-400 «Триумф», F-35, F-16, Великобритания, Германия, В мире
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о наличии у Турции российских С-400

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Зенитная ракетная система С-400. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, "этот вопрос закрыт".
"Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу. Мы также продолжаем сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter. Германия и Великобритания приветствуют нашу добрую волю", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте
9 июня, 21:21
 
ТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганС-400 «Триумф»F-35F-16ВеликобританияГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала