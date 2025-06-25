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Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400 - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:49:00+03:00
2025-06-25T18:49:00+03:00
2025-06-25T19:01:00+03:00
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
с-400 «триумф»
f-35
f-16
великобритания
германия
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400, по его словам, "этот вопрос закрыт"."Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и покупку F-35, продолжают свою работу. Мы также продолжаем сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter. Германия и Великобритания приветствуют нашу добрую волю", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20250609/nato-2021890642.html
турция
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турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, с-400 «триумф», f-35, f-16, великобритания, германия, в мире
Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, С-400 «Триумф», F-35, F-16, Великобритания, Германия, В мире
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400
Эрдоган не обсуждал с Трампом вопрос о наличии у Турции российских С-400