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"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России
"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России - РИА Новости, 25.06.2025
"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России
Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:48:00+03:00
2025-06-25T18:48:00+03:00
2025-06-25T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, создавая на финской территории новую бригаду, вызвало бурную реакцию в сети."Ну и какая, к черту, разница? В реальном бою она (новая бригада. — Прим. ред.) все равно и дня не продержится!", — написал один из пользователей."Кто хочет быть следующей Украиной, поднимите руку, пожалуйста!", —написал еще один читатель."До вступления в НАТО у Финляндии не было никаких проблем с Россией. А теперь обе стороны накапливают силы на границе. Просто проигрышная ситуация для всех", — заключил читатель.В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html
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россия, финляндия, украина, туомас малинен, нато
Россия, Финляндия, Украина, Туомас Малинен, НАТО