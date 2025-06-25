https://ria.ru/20250625/rossiya-2025433918.html

"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России

"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России - РИА Новости, 25.06.2025

"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России

Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:48:00+03:00

2025-06-25T18:48:00+03:00

2025-06-25T18:48:00+03:00

россия

финляндия

украина

туомас малинен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791142116_0:0:3446:1939_1920x0_80_0_0_3db43348f051c541581a43289ba024b6.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, создавая на финской территории новую бригаду, вызвало бурную реакцию в сети."Ну и какая, к черту, разница? В реальном бою она (новая бригада. — Прим. ред.) все равно и дня не продержится!", — написал один из пользователей."Кто хочет быть следующей Украиной, поднимите руку, пожалуйста!", —написал еще один читатель."До вступления в НАТО у Финляндии не было никаких проблем с Россией. А теперь обе стороны накапливают силы на границе. Просто проигрышная ситуация для всех", — заключил читатель.В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025157951.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, украина, туомас малинен, нато