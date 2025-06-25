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"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России - РИА Новости, 25.06.2025
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18:48 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025433918.html
"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России
"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России - РИА Новости, 25.06.2025
"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России
Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:48:00+03:00
2025-06-25T18:48:00+03:00
россия
финляндия
украина
туомас малинен
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, создавая на финской территории новую бригаду, вызвало бурную реакцию в сети."Ну и какая, к черту, разница? В реальном бою она (новая бригада. — Прим. ред.) все равно и дня не продержится!", — написал один из пользователей."Кто хочет быть следующей Украиной, поднимите руку, пожалуйста!", —написал еще один читатель."До вступления в НАТО у Финляндии не было никаких проблем с Россией. А теперь обе стороны накапливают силы на границе. Просто проигрышная ситуация для всех", — заключил читатель.В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html
https://ria.ru/20250624/finljandija-2025157951.html
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россия, финляндия, украина, туомас малинен, нато
Россия, Финляндия, Украина, Туомас Малинен, НАТО

"К черту". Финны впали в бешенство из-за действий Запада против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена в соцсети Х о том, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в новую Украину, создавая на финской территории новую бригаду, вызвало бурную реакцию в сети.
"Ну и какая, к черту, разница? В реальном бою она (новая бригада. — Прим. ред.) все равно и дня не продержится!", — написал один из пользователей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом
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"Кто хочет быть следующей Украиной, поднимите руку, пожалуйста!", —написал еще один читатель.
"До вступления в НАТО у Финляндии не было никаких проблем с Россией. А теперь обе стороны накапливают силы на границе. Просто проигрышная ситуация для всех", — заключил читатель.
В мае в стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи российской границы. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность объединения у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Финляндия закончила строительство участка забора на границе с Россией
24 июня, 17:56
 
РоссияФинляндияУкраинаТуомас МалиненНАТО
 
 
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