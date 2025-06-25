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Сийярто рассказал о формулировке, выбранной на саммите НАТО для России

Сийярто рассказал о формулировке, выбранной на саммите НАТО для России - РИА Новости, 25.06.2025

Сийярто рассказал о формулировке, выбранной на саммите НАТО для России

В итоговом документе саммита НАТО была выбрана самая мягкая за последние три-четыре года формулировка в части о России, альянс не стал обострять напряженность в РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:49:00+03:00

2025-06-25T17:49:00+03:00

2025-06-25T17:49:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. В итоговом документе саммита НАТО была выбрана самая мягкая за последние три-четыре года формулировка в части о России, альянс не стал обострять напряженность в отношениях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошая новость в том, что в итоговом документе НАТО не стала еще больше обострять напряженность в отношениях с Россией. Если мы посмотрим на итоговые последних трех-четырех лет, то увидим, что сейчас формулировка в связи с Россией самая мягкая, нет эпитетов и длинных подробностей", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Министр отметил, что на повестке дня саммита "наконец-то фигурировала не нереальная поддержка Украины и не ее членство в ЕС", а укреплении обороноспособности НАТО, и связал это со сменой власти в США и приходом Дональда Трампа. Сийярто после первого дня заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250624/nato-2025181618.html

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