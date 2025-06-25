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Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
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13:30 25.06.2025 (обновлено: 14:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html
Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану
Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану
Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:30:00+03:00
2025-06-25T14:01:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
сергей лавров
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Конкретные предложения России о том, как обеспечить не только деэскалацию, но и надежное, долгосрочное урегулирование, мы заранее передавали Соединённым Штатам, Израилю и Ирану. По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как собственно, и к диалогу с нашими коллегами, вовлечёнными в различные конфликты по всем другим вопросам", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что эскалация вокруг Ирана вызывает "самую глубокую тревогу"."Поэтому мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло", - заключил министр.
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в мире, иран, россия, сша, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, США, Сергей Лавров, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану

Лавров: РФ готова обсудить предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конкретные предложения России о том, как обеспечить не только деэскалацию, но и надежное, долгосрочное урегулирование, мы заранее передавали Соединённым Штатам, Израилю и Ирану. По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как собственно, и к диалогу с нашими коллегами, вовлечёнными в различные конфликты по всем другим вопросам", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
Он добавил, что эскалация вокруг Ирана вызывает "самую глубокую тревогу".
"Поэтому мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло", - заключил министр.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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В миреИранРоссияСШАСергей ЛавровВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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