https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html

Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану

Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

Россия готова обсудить с США и Израилем предложения по Ирану

Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:30:00+03:00

2025-06-25T13:30:00+03:00

2025-06-25T14:01:00+03:00

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сергей лавров

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Конкретные предложения России о том, как обеспечить не только деэскалацию, но и надежное, долгосрочное урегулирование, мы заранее передавали Соединённым Штатам, Израилю и Ирану. По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как собственно, и к диалогу с нашими коллегами, вовлечёнными в различные конфликты по всем другим вопросам", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что эскалация вокруг Ирана вызывает "самую глубокую тревогу"."Поэтому мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло", - заключил министр.

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в мире, иран, россия, сша, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте