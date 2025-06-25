https://ria.ru/20250625/rossija-2025301752.html
Россия заинтересована в процветании Армении, заявил Кремль
Россия заинтересована в процветании Армении, заявил Кремль - РИА Новости, 25.06.2025
Россия заинтересована в процветании Армении, заявил Кремль
Россия заинтересована, чтобы Армения была процветающей и дружественной ей страной, но ситуация внутри страны - ее внутренне дело, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:26:00+03:00
2025-06-25T12:26:00+03:00
2025-06-25T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы Армения была процветающей и дружественной ей страной, но ситуация внутри страны - ее внутренне дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это внутреннее дело, безусловно, Армении. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие. И чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление премьера Николы Пашиняна о якобы предотвращении попытки госпереворота в Армении. Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
https://ria.ru/20250625/dogovor-2025301358.html
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в мире, армения, россия, дмитрий песков, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян
Россия заинтересована в процветании Армении, заявил Кремль
Песков: Россия заинтересована в процветании Армении