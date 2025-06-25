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Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол - РИА Новости, 25.06.2025
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03:13 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rossija-2025235979.html
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол - РИА Новости, 25.06.2025
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол
Глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что Россия заинтересована в более активных шагах колумбийского правительства по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:13:00+03:00
2025-06-25T03:13:00+03:00
в мире
богота
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колумбия
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что Россия заинтересована в более активных шагах колумбийского правительства по профилактике вербовки граждан страны в ряды ВСУ. "Нам бы хотелось, чтобы Богота действовала на этом направлении более решительно и предприняла соответствующие меры для предотвращения поездок "солдат удачи" на Украину за "длинным рублем", - заявил посол, подчеркнув, что решение о вербовке в ряды ВСУ принимается каждым наемником самостоятельно. Тавдумадзе отметил, что в колумбийском парламенте в настоящее время находится на рассмотрении проект закона о ратификации Конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. Также глава дипмиссии уточнил, что, хотя власти Колумбии не ведут агитацию в поддержку наемничества и даже призывали своих граждан отказаться от подобной деятельности, колумбийцы, по данным минобороны России, продолжают "лидировать" среди иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Ранее посольство России в Боготе сообщало, что граждане Колумбии обращались в дипмиссию за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в качестве наемников в составе ВСУ.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011486198.html
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
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в мире, богота, россия, колумбия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины, оон
В мире, Богота, Россия, Колумбия, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины, ООН
Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ, заявил посол

Посол Тавдумадзе: Россия ждет активной борьбы с вербовкой колумбийцев в ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Archgivi / Николай Тавдумадзе
Николай Тавдумадзе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Archgivi /
Николай Тавдумадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что Россия заинтересована в более активных шагах колумбийского правительства по профилактике вербовки граждан страны в ряды ВСУ.
"Нам бы хотелось, чтобы Богота действовала на этом направлении более решительно и предприняла соответствующие меры для предотвращения поездок "солдат удачи" на Украину за "длинным рублем", - заявил посол, подчеркнув, что решение о вербовке в ряды ВСУ принимается каждым наемником самостоятельно.
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Тавдумадзе отметил, что в колумбийском парламенте в настоящее время находится на рассмотрении проект закона о ратификации Конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года.
Также глава дипмиссии уточнил, что, хотя власти Колумбии не ведут агитацию в поддержку наемничества и даже призывали своих граждан отказаться от подобной деятельности, колумбийцы, по данным минобороны России, продолжают "лидировать" среди иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее посольство России в Боготе сообщало, что граждане Колумбии обращались в дипмиссию за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в качестве наемников в составе ВСУ.
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В миреБоготаРоссияКолумбияНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы УкраиныООН
 
 
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