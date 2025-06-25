https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад - РИА Новости, 25.06.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад

Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:03:00+03:00

2025-06-25T03:03:00+03:00

2025-06-25T03:03:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День лимонада. Для того, чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно обратить внимание на срок годности и его состав, уточнили там. "Срок годности: в среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка. Читайте этикетку, если на упаковке указано "с ароматом" или "со вкусом", это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что необходимо быть осторожными с такими добавками, как фенилаланин или аспартам. Они могут вызвать серьезные аллергические реакции организма при чрезмерном употреблении. "А эти красители считаются натуральными, пусть вас не пугает их наличие в составе: E-150 – жженый сахар для карамельно-коричневого цвета. E-101 – рибофлавин для ярко-желтого оттенка. E-162 – свекольный цвет для насыщенного красного оттенка", - отметили в Роспотребнадзоре. Чем короче список ингредиентов лимонада, тем лучше, добавили в ведомстве. Идеальный напиток должен включать воду, сахар и натуральный сок или пряно-ароматическое сырье.

https://ria.ru/20250610/morozhennoe-2021913507.html

https://ria.ru/20250525/klubnika-2018928470.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)