https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад - РИА Новости, 25.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад
Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:03:00+03:00
2025-06-25T03:03:00+03:00
2025-06-25T03:03:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День лимонада. Для того, чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно обратить внимание на срок годности и его состав, уточнили там. "Срок годности: в среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка. Читайте этикетку, если на упаковке указано "с ароматом" или "со вкусом", это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что необходимо быть осторожными с такими добавками, как фенилаланин или аспартам. Они могут вызвать серьезные аллергические реакции организма при чрезмерном употреблении. "А эти красители считаются натуральными, пусть вас не пугает их наличие в составе: E-150 – жженый сахар для карамельно-коричневого цвета. E-101 – рибофлавин для ярко-желтого оттенка. E-162 – свекольный цвет для насыщенного красного оттенка", - отметили в Роспотребнадзоре. Чем короче список ингредиентов лимонада, тем лучше, добавили в ведомстве. Идеальный напиток должен включать воду, сахар и натуральный сок или пряно-ароматическое сырье.
https://ria.ru/20250610/morozhennoe-2021913507.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад
Роспотребнадзор: в составе лимонада должны быть вода, сахар и натуральный сок
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лимонад должен иметь короткий список ингредиентов, а также включать воду, сахар, натуральный сок или пряно-ароматическое сырье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День лимонада.
Для того, чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно обратить внимание на срок годности и его состав, уточнили там.
"Срок годности: в среднем он составляет от 6 до 12 месяцев и зависит от состава напитка. Читайте этикетку, если на упаковке указано "с ароматом" или "со вкусом", это может означать наличие искусственных ароматизаторов и красителей. Некоторые из них могут вызывать аллергические реакции", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что необходимо быть осторожными с такими добавками, как фенилаланин или аспартам. Они могут вызвать серьезные аллергические реакции организма при чрезмерном употреблении.
"А эти красители считаются натуральными, пусть вас не пугает их наличие в составе: E-150 – жженый сахар для карамельно-коричневого цвета. E-101 – рибофлавин для ярко-желтого оттенка. E-162 – свекольный цвет для насыщенного красного оттенка", - отметили в Роспотребнадзоре
.
Чем короче список ингредиентов лимонада, тем лучше, добавили в ведомстве. Идеальный напиток должен включать воду, сахар и натуральный сок или пряно-ароматическое сырье.