https://ria.ru/20250625/rosimuschestvo-2025272189.html

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества - РИА Новости, 25.06.2025

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества

Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:40:00+03:00

2025-06-25T10:40:00+03:00

2025-06-25T10:40:00+03:00

происшествия

кировская область

россия

удмуртская республика (удмуртия)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанная, которая до 11 июня 2025 года занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области, через своего сожителя и родственницу, выступавших как посредники, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка. Подчеркивается, что по месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация. Следствие намерено просить об ее аресте. Добавляется, что против взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.

https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html

https://ria.ru/20250623/ufsin-2024881537.html

кировская область

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, кировская область, россия, удмуртская республика (удмуртия), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф)