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СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества - РИА Новости, 25.06.2025
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10:40 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rosimuschestvo-2025272189.html
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества - РИА Новости, 25.06.2025
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества
Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:40:00+03:00
2025-06-25T10:40:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
удмуртская республика (удмуртия)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанная, которая до 11 июня 2025 года занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области, через своего сожителя и родственницу, выступавших как посредники, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка. Подчеркивается, что по месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация. Следствие намерено просить об ее аресте. Добавляется, что против взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.
https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html
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кировская область
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происшествия, кировская область, россия, удмуртская республика (удмуртия), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества за взятки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержана экс-руководитель управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области, она подозревается в получении взятки на 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, задержанная, которая до 11 июня 2025 года занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области, через своего сожителя и родственницу, выступавших как посредники, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора фирмы ради заключения договора аренды земельного участка.
Подчеркивается, что по месту службы подозреваемой был проведен обыск, в рамках которого изъята документация. Следствие намерено просить об ее аресте. Добавляется, что против взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.
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ПроисшествияКировская областьРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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