https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025306875.html
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:41:00+03:00
2025-06-25T12:41:00+03:00
2025-06-25T12:55:00+03:00
нижнекамск
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
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нижнекамск, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Нижнекамск, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту