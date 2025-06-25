Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 25.06.2025 (обновлено: 12:55 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025306875.html
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:41:00+03:00
2025-06-25T12:55:00+03:00
нижнекамск
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c61b113410450e1ea12a1a8fb3e95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижнекамск, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Нижнекамск, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту

Росавиация: в Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер Boeing 777
Пассажирский авиалайнер Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский авиалайнер Boeing 777. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - сообщили в Росавиации.
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
11:57
 
НижнекамскМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала