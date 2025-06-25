https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025306875.html

В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту

В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025

В Нижнекамске ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:41:00+03:00

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нижнекамск

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html

нижнекамск

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нижнекамск, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность