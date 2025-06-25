https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html

В Казани ввели временные ограничения в аэропорту

В Казани ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025

В Казани ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:57:00+03:00

2025-06-25T11:57:00+03:00

2025-06-25T12:00:00+03:00

безопасность

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Казань" (код ИКАО: UWKD)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html

казань

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безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, международная организация гражданской авиации