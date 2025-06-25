https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:57:00+03:00
2025-06-25T11:57:00+03:00
2025-06-25T12:00:00+03:00
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Казань" (код ИКАО: UWKD)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html
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безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, международная организация гражданской авиации
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Международная организация гражданской авиации
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Казани ввели временные ограничения в аэропорту