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В Казани ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
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11:57 25.06.2025 (обновлено: 12:00 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:57:00+03:00
2025-06-25T12:00:00+03:00
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Казань" (код ИКАО: UWKD)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html
казань
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безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, международная организация гражданской авиации
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Международная организация гражданской авиации
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту

Росавиация: в Казани ввели временные ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет во время взлета
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет во время взлета . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Казань" (код ИКАО: UWKD)", - сообщила Росавиация.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
11:19
 
БезопасностьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КазаньМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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