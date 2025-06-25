https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025289066.html
В Тамбове ввели временные ограничения в аэропорту
В Тамбове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Тамбове ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:36:00+03:00
2025-06-25T11:36:00+03:00
2025-06-25T11:40:00+03:00
тамбов
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
донской
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html
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тамбов, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), донской, безопасность
Тамбов, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Донской, Безопасность
В Тамбове ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Тамбове ввели временные ограничения в аэропорту