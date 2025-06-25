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В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.06.2025

В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

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самара

международная организация гражданской авиации

курумоч (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ульяновск

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html

самара

ульяновск

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самара, международная организация гражданской авиации, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность