https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.06.2025
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:19:00+03:00
2025-06-25T11:19:00+03:00
2025-06-25T11:24:00+03:00
самара
международная организация гражданской авиации
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновск
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html
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самара, международная организация гражданской авиации, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность
Самара, Международная организация гражданской авиации, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновск, Безопасность
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Росавиация: в Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах