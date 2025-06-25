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В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.06.2025
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11:19 25.06.2025 (обновлено: 11:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025283235.html
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 25.06.2025
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
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самара
международная организация гражданской авиации
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновск
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.
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самара
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самара, международная организация гражданской авиации, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность
Самара, Международная организация гражданской авиации, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновск, Безопасность
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

Росавиация: в Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
01:13
 
СамараМеждународная организация гражданской авиацииКурумоч (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УльяновскБезопасность
 
 
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