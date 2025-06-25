https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025250472.html

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:40:00+03:00

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саратов

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Саратов" (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html

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саратов, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность