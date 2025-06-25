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В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения
В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения - РИА Новости, 25.06.2025
В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения
Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:49:00+03:00
2025-06-25T00:49:00+03:00
2025-06-25T00:51:00+03:00
пенза
самара
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах: Пензы, Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2025224251.html
пенза
самара
ульяновск
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пенза, самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Пенза, Самара, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения