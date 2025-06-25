https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025228327.html

В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения

В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения - РИА Новости, 25.06.2025

В аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения

Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.06.2025

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пенза

самара

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Чебоксар сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах: Пензы, Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2025224251.html

пенза

самара

ульяновск

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пенза, самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)