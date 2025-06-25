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Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ - РИА Новости, 25.06.2025
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Религия
 
14:08 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/religiya-2025329869.html
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ - РИА Новости, 25.06.2025
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:08:00+03:00
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религия
москва
русская православная церковь
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
ии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни. "Искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности - это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях", – сказал он, открывая заседания Высшего церковного совета в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Слова патриарха приводит официальный сайт РПЦ. Защита межчеловеческой связи в обществе от деградации, которую может принести с собой технологизация этой сферы – богословская тема, подчеркнул патриарх.
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москва, русская православная церковь, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), ии, технологии
Религия, Москва, Русская православная церковь, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), ИИ, Технологии
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ

Патриарх Кирилл: искусственный интеллект изменит все сферы общественной жизни

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни.
"Искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности - это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях", – сказал он, открывая заседания Высшего церковного совета в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Слова патриарха приводит официальный сайт РПЦ.
Защита межчеловеческой связи в обществе от деградации, которую может принести с собой технологизация этой сферы – богословская тема, подчеркнул патриарх.
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РелигияМоскваРусская православная церковьОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ИИТехнологии
 
 
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