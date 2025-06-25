https://ria.ru/20250625/religiya-2025329869.html
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ - РИА Новости, 25.06.2025
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:08:00+03:00
2025-06-25T14:08:00+03:00
2025-06-25T14:08:00+03:00
религия
москва
русская православная церковь
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
ии
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018040732_0:55:3217:1865_1920x0_80_0_0_9fb8cfc010f72eb55785314815da4c69.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что искусственный интеллект в обозримом будущем изменит все сферы общественной жизни. "Искусственный интеллект в обозримом будущем окажет еще более существенное влияние на все сферы жизни: экономику, государственное управление, образование, медицину, культуру и быт. Эксперты согласны, что грядущие трансформации будут масштабны. Однако мы призваны свидетельствовать, что эти изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Вера, любовь, свобода, ответственность, семейные ценности - это основы, которые не подлежат подмене или тем более отмене при любых технологических трансформациях", – сказал он, открывая заседания Высшего церковного совета в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Слова патриарха приводит официальный сайт РПЦ. Защита межчеловеческой связи в обществе от деградации, которую может принести с собой технологизация этой сферы – богословская тема, подчеркнул патриарх.
https://ria.ru/20250624/babakov-2024996612.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018040732_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_537e190605f365bf53d57bebac8f12ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, русская православная церковь, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), ии, технологии
Религия, Москва, Русская православная церковь, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), ИИ, Технологии
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
Патриарх Кирилл: искусственный интеллект изменит все сферы общественной жизни