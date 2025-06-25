Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
02:46 25.06.2025 (обновлено: 09:11 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/razvozhai-2025234379.html
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма - РИА Новости, 25.06.2025
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма
Атаки ракетами и беспилотниками на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор города Михаил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:46:00+03:00
2025-06-25T09:11:00+03:00
пмэф-2025
безопасность
севастополь
санкт-петербург
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025253302_0:132:2989:1813_1920x0_80_0_0_31bc7432990fcf7cae2f21d6dab00266.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Атаки ракетами и беспилотниками на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор города Михаил Развожаев. "У нас действительно достаточно регулярно происходят атаки, в том числе беспилотников. Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются", — сказал Развожаев. Он отметил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота и сил ПВО, а также группировки "Крым", которая охраняет полуостров. За год эффективность и эшелонированность обороны серьезно усилили, подчеркнул Развозжаев. "Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было", — добавил губернатор.В июне прошлого года ВСУ нанесли преднамеренный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250607/opasnost-2021543977.html
https://ria.ru/20250623/krym-2024738369.html
севастополь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025253302_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_73a5517119d3bc47715746e7d7981662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, санкт-петербург, михаил развожаев
ПМЭФ-2025, Безопасность, Севастополь, Санкт-Петербург, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма

Развожаев: атаки на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор города Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ-2025
Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Атаки ракетами и беспилотниками на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор города Михаил Развожаев.
«
"У нас действительно достаточно регулярно происходят атаки, в том числе беспилотников. Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются", — сказал Развожаев.
Виды Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Севастополе ввели еще два сигнала оповещения об опасности
7 июня, 18:48
Он отметил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота и сил ПВО, а также группировки "Крым", которая охраняет полуостров. За год эффективность и эшелонированность обороны серьезно усилили, подчеркнул Развозжаев.
"Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было", — добавил губернатор.
В июне прошлого года ВСУ нанесли преднамеренный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Михаил Развожаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму и Севастополю
23 июня, 07:19
 
ПМЭФ-2025БезопасностьСевастопольСанкт-ПетербургМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала