https://ria.ru/20250625/razvozhai-2025234379.html

Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма

Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма - РИА Новости, 25.06.2025

Развожаев рассказал об усилении обороны Севастополя и Крыма

Атаки ракетами и беспилотниками на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор города Михаил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:46:00+03:00

2025-06-25T02:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Атаки ракетами и беспилотниками на Севастополь купируются над морем, оборона Крыма усилена, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор города Михаил Развожаев. "У нас действительно достаточно регулярно происходят атаки, в том числе беспилотников. Ракетные атаки в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой. Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются", — сказал Развожаев. Он отметил слаженную работу военнослужащих Черноморского флота и сил ПВО, а также группировки "Крым", которая охраняет полуостров. За год эффективность и эшелонированность обороны серьезно усилили, подчеркнул Развозжаев. "Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но таких последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было", — добавил губернатор.В июне прошлого года ВСУ нанесли преднамеренный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Осколочная боевая часть пятой ракеты сработала в воздухе. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое — дети.ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250607/opasnost-2021543977.html

https://ria.ru/20250623/krym-2024738369.html

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безопасность, севастополь, санкт-петербург, михаил развожаев