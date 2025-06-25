https://ria.ru/20250625/rassledovanie-2025289718.html
Пентагон расследует утечку информации об ударах США по Ирану
Пентагон расследует утечку информации об ударах США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
Пентагон расследует утечку информации об ударах США по Ирану
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки информации по ударам США по Ирану, ранее опубликованной в американских СМИ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:41:00+03:00
2025-06-25T11:41:00+03:00
2025-06-25T12:11:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
сша
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки информации по ударам США по Ирану, ранее опубликованной в американских СМИ."Прямо сейчас мы проводим расследование утечки вместе с ФБР, потому что эта информация была для внутреннего использования и оценки военного ущерба, а CNN и остальные попытались использовать ее, чтобы выставить президента в плохом свете", - заявил Хегсет на полях саммита НАТО в Гааге.Глава ведомства заявил, что выложенный отчет об ударах по Ирану был лишь предварительной оценкой операции в Иране.В то же время президент Дональд Трамп также на полях саммита заявил, что США смогли уничтожить ядерные объекты в Иране, и раскритиковал СМИ, сообщающие об обратном.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать."Кто бы это ни сделал, кто бы ни был ответственен за это, его следует привлечь к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - сказал Уиткофф в эфире Fox News.
https://ria.ru/20250624/iran-2025222627.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, пит хегсет
В мире, Министерство обороны США, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Пит Хегсет
Пентагон расследует утечку информации об ударах США по Ирану
Хегсет: в США будут расследовать утечку информации об ударах по Ирану