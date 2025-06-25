https://ria.ru/20250625/raketa-2025304190.html

Аналог "Орешника"? Что известно о новейшей ракете Ирана

Аналог "Орешника"? Что известно о новейшей ракете Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Аналог "Орешника"? Что известно о новейшей ракете Ирана

В ответ на массированные авиаудары со стороны Израиля Иран впервые применил баллистическую ракету Kheibar Shekan. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:34:00+03:00

2025-06-25T12:34:00+03:00

2025-06-25T12:41:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. В ответ на массированные авиаудары со стороны Израиля Иран впервые применил баллистическую ракету Kheibar Shekan. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это оружие стало настоящим сюрпризом для израильской армии."Разрушитель крепости"Агентство Tasnim уточняло, что ракеты были применены для удара по ключевым объектам на территории Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и запасные командно-диспетчерские центры.О новом оружии известно не так уж и много. Kheibar Shekan переводится как "Разрушитель крепости". В названии проводится историческая аналогия с историей о крепости Хайбар (Хайбер) вблизи Медины, где в VII веке жили еврейские племена.В 628–629 годах войско пророка Мухаммеда изгнало иудеев и заняло эту местность. "Шекан" в названии ракеты означает "разрушитель".Kheibar Shekan относятся к твердотопливным ракетам третьего поколения Военно-космических сил КСИР. Ее впервые показали общественности в 2022 году на церемонии в честь 43-й годовщины иранской революции.Ракета принадлежит к последнему поколению Khorramshahr с дальностью полета в две тысячи километров, что делает её одним из наиболее дальнобойных образцов в иранском арсенале.Ее длина — 11,4 метра, масса — 6,3 тонны, из которых 550 кг приходится на боевую часть. Скорость боеголовки в момент удара может достигать 2-3 Маха.Важно упомянуть, что на заключительном этапе ракета начинает маневрировать, а это делает ее весьма сложной целью для средств израильских ПВО.Стало неприятным сюрпризом для США и ИзраиляПрименение иранскими вооруженными силами нового типа ракет стало новостью как для Израиля, так и для США. О чем рассказал политолог, специалист по военным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru."Этот тип ракет является многозарядным, боеголовка имеет огромную разрушительную силу, как и сама ракета", — сказал он.Михайлов подчеркнул, что главная особенность ракеты — нахождение под управлением вплоть до поражения цели."Думаю, что Израиль сейчас очень переживает, потому что ранее о подобном типе ракет только подозревали, а сейчас уже видят", — продолжил эксперт.По мнению Михайлова, по возможностям ракета уступают, например, российскому вооружению, но, возможно, лучше некоторых американских."В этом плане иранцы продемонстрировали нечто среднее между российскими и американскими ракетами. Хуже российских, но, думаю, лучше определенных американских образцов", — заявил он.Сравнение с "Орешником" и "Искандером"Из-за многозарядности ракеты в сети появились отсылки к "Орешнику". Однако примененная в ходе конфликта ракета средней дальности Kheibar Shekan не может быть сопоставлена с новейшей российской ракетой "Орешник".О чем рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в своем интервью изданию "Аргументы и Факты". "Конечно, с „Орешником“ сравнить нельзя", — сообщил военный эксперт.По мнению Кнутова, наиболее близкой по характеристикам к иранской ракете является российский комплекс "Искандер" в его модернизированной версии.Но, как уточняет специалист, максимальная дальность стандартного "Искандера" составляет около 500 километров, а новейшая модификация способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров, иранский же "Разрушитель крепостей" может преодолевать до 2000 километров."Железный купол" не выдержалKheibar Shekan — это далеко не первая новинка, которую извлекает из своего арсенала Иран в ходе конфликта с Израилем.Ранее иранские вооруженные силы уже применяли мощные баллистические ракеты "Хадж Касем", "Фаттах" и "Саджиль".И в ходе ударов оказалось, что хваленая израильская тактическая система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась не в состоянии перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности, показав свою уязвимость."И прилеты иранских баллистических ракет показали, что Израиль уязвим от воздействия данного вида оружия и не способен герметично обеспечить защиту воздушного пространства своей страны", — рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Возможно, военный потенциал Ирана и заставил Израиль и США пойти на объявленное сегодня перемирие.

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израиль, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте