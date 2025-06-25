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ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями
ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями
Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:34:00+03:00
2025-06-25T17:34:00+03:00
2025-06-25T17:40:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями России, сообщило Минобороны РФ."В период с 15.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Тамбовской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, воронежская область, тамбовская область
Россия, Безопасность, Воронежская область, Тамбовская область
ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над шестью областями
МО РФ: ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над шестью областями