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У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
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16:12 25.06.2025 (обновлено: 16:38 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/putin-2025365149.html
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС
Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:12:00+03:00
2025-06-25T16:38:00+03:00
минск
евразийский экономический союз
юрий ушаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с лидерами объединения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, мы не фиксируем отдельных встреч. Но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли у президента РФ отдельные двусторонние встречи на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Минске.
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минск, евразийский экономический союз, юрий ушаков, владимир путин, россия
Минск, Евразийский экономический союз, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС

Ушаков: отдельных двусторонних встреч у Путина на саммие ЕАЭС не запланировано

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с лидерами объединения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Вы знаете, мы не фиксируем отдельных встреч. Но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли у президента РФ отдельные двусторонние встречи на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Минске.
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МинскЕвразийский экономический союзЮрий УшаковВладимир ПутинРоссия
 
 
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