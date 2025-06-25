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У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС
Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:12:00+03:00
2025-06-25T16:12:00+03:00
2025-06-25T16:38:00+03:00
минск
евразийский экономический союз
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с лидерами объединения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, мы не фиксируем отдельных встреч. Но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли у президента РФ отдельные двусторонние встречи на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Минске.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, евразийский экономический союз, юрий ушаков, владимир путин, россия
Минск, Евразийский экономический союз, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия
У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС
Ушаков: отдельных двусторонних встреч у Путина на саммие ЕАЭС не запланировано