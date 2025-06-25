https://ria.ru/20250625/putin-2025365149.html

У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС

У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025

У Путина не планируются двусторонние встречи на полях саммита ЕАЭС

Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:12:00+03:00

2025-06-25T16:12:00+03:00

2025-06-25T16:38:00+03:00

минск

евразийский экономический союз

юрий ушаков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч у президента РФ Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС в Минске не запланировано, но могут состояться неформальные встречи с лидерами объединения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, мы не фиксируем отдельных встреч. Но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, о которых, в частности, я знаю, могут быть предусмотрены неформальные встречи", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли у президента РФ отдельные двусторонние встречи на полях предстоящего саммита ЕАЭС в Минске.

https://ria.ru/20250625/eaes-2025364736.html

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, евразийский экономический союз, юрий ушаков, владимир путин, россия