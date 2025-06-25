https://ria.ru/20250625/putin-2025352479.html
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан - РИА Новости, 25.06.2025
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы - одно из... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:19:00+03:00
2025-06-25T15:19:00+03:00
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россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы - одно из магистральных направлений решения таких задач. "Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учёбы и самореализации. Культурные комплексы – одно из магистральных направлений решения этих задач", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Путин: нужно создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан