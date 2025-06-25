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Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан - РИА Новости, 25.06.2025
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15:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/putin-2025352479.html
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан - РИА Новости, 25.06.2025
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы - одно из... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:19:00+03:00
2025-06-25T15:19:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы - одно из магистральных направлений решения таких задач. "Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учёбы и самореализации. Культурные комплексы – одно из магистральных направлений решения этих задач", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан

Путин: нужно создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать равные возможности для учёбы и самореализации граждан, отметив, что культурные комплексы - одно из магистральных направлений решения таких задач.
"Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учёбы и самореализации. Культурные комплексы – одно из магистральных направлений решения этих задач", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Путин призвал не затягивать сроки строительства музейных комплексов
Вчера, 15:02
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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