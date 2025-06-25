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Пушилин рассказал, сколько объектов предстоит восстановить в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/pushilin-2025242042.html
Пушилин рассказал, сколько объектов предстоит восстановить в ДНР
Пушилин рассказал, сколько объектов предстоит восстановить в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
Пушилин рассказал, сколько объектов предстоит восстановить в ДНР
Около 16 тысяч объектов предстоит восстановить на освобожденных на данный момент территориях Донецкой Народной Республики, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:05:00+03:00
2025-06-25T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 16 тысяч объектов предстоит восстановить на освобожденных на данный момент территориях Донецкой Народной Республики, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Денис Пушилин. "Мы можем говорить, что уже порядка 20 тысяч объектов в общей сложности вместе с социальной сферой поврежденных и разрушенных в различной степени восстановлено. Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить", - сказал Пушилин, отметив, что предстоит восстанавливать не только то, что разрушено в ходе военных действий, но и ранее из-за бездействия украинских властей. По его словам, ввиду того, что региону предстоит много строительно-восстановительных работ в ближайшие годы, необходимо создавать собственные заводы по производству стройматериалов, заниматься разработкой карьеров. "То есть, все инертные материалы, в общем, локализация по стройматериалам должна быть практически полная. По нашим планам доведение ее практически до 85-90%", - добавил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025017513.html
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, сколько объектов предстоит восстановить в ДНР

Пушилин: в ДНР предстоит восстановить около 16 тысяч объектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Около 16 тысяч объектов предстоит восстановить на освобожденных на данный момент территориях Донецкой Народной Республики, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Денис Пушилин.
"Мы можем говорить, что уже порядка 20 тысяч объектов в общей сложности вместе с социальной сферой поврежденных и разрушенных в различной степени восстановлено. Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить", - сказал Пушилин, отметив, что предстоит восстанавливать не только то, что разрушено в ходе военных действий, но и ранее из-за бездействия украинских властей.
Денис Пушилин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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По его словам, ввиду того, что региону предстоит много строительно-восстановительных работ в ближайшие годы, необходимо создавать собственные заводы по производству стройматериалов, заниматься разработкой карьеров. "То есть, все инертные материалы, в общем, локализация по стройматериалам должна быть практически полная. По нашим планам доведение ее практически до 85-90%", - добавил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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