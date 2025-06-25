https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 25.06.2025
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:47:00+03:00
2025-06-25T10:47:00+03:00
2025-06-25T10:47:00+03:00
белгородская область
экономика
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белгородская область
антон алиханов
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БЕЛГОРОД, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том числе возможности создания высокотехнологичного оборудования, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что в ходе встречи глава региона и министр промышленности и торговли РФ рассмотрели возможность производства оборудования для целлюлозно-бумажных комбинатов на белгородском заводе "ОМК Энергомаш". "Хотим восстановить утраченные компетенции, которые были сильны на предприятии в советское время. Возможности для создания высокотехнологичного оборудования есть", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Белгородский губернатор также подчеркнул, что с ростом производства в регионе будут создаваться новые рабочие места, что поспособствует развитию инженерных классов, колледжей и высших учебных заведений, которые будут выпускать квалифицированных специалистов в сфере промышленности. "И здесь поддержка правительства страны и профильного министерства для нас — определяющая. Благодарен, что Антон Андреевич поддерживает нас. Все прозвучавшие предложения взяли в работу", — сообщил глава региона.
https://ria.ru/20250618/belgorod-2023622598.html
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экономика, россия, белгородская область, антон алиханов, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Россия, Белгородская область, Антон Алиханов, Вячеслав Гладков
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности
Гладков и Алиханов обсудили развитие промышленности в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том числе возможности создания высокотехнологичного оборудования, сообщила пресс-служба правительства области.
Сообщается, что в ходе встречи глава региона и министр промышленности и торговли РФ рассмотрели возможность производства оборудования для целлюлозно-бумажных комбинатов на белгородском заводе "ОМК Энергомаш".
"Хотим восстановить утраченные компетенции, которые были сильны на предприятии в советское время. Возможности для создания высокотехнологичного оборудования есть", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Белгородский губернатор также подчеркнул, что с ростом производства в регионе будут создаваться новые рабочие места, что поспособствует развитию инженерных классов, колледжей и высших учебных заведений, которые будут выпускать квалифицированных специалистов в сфере промышленности.
"И здесь поддержка правительства страны и профильного министерства для нас — определяющая. Благодарен, что Антон Андреевич поддерживает нас. Все прозвучавшие предложения взяли в работу", — сообщил глава региона.