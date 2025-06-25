Рейтинг@Mail.ru
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 25.06.2025
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:47:00+03:00
2025-06-25T10:47:00+03:00
белгородская область
экономика
россия
белгородская область
антон алиханов
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025272848_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_35f62d652960a05be90ef11d0617aef5.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том числе возможности создания высокотехнологичного оборудования, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что в ходе встречи глава региона и министр промышленности и торговли РФ рассмотрели возможность производства оборудования для целлюлозно-бумажных комбинатов на белгородском заводе "ОМК Энергомаш". "Хотим восстановить утраченные компетенции, которые были сильны на предприятии в советское время. Возможности для создания высокотехнологичного оборудования есть", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Белгородский губернатор также подчеркнул, что с ростом производства в регионе будут создаваться новые рабочие места, что поспособствует развитию инженерных классов, колледжей и высших учебных заведений, которые будут выпускать квалифицированных специалистов в сфере промышленности. "И здесь поддержка правительства страны и профильного министерства для нас — определяющая. Благодарен, что Антон Андреевич поддерживает нас. Все прозвучавшие предложения взяли в работу", — сообщил глава региона.
https://ria.ru/20250618/belgorod-2023622598.html
https://ria.ru/20250611/potentsial-2022323130.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025272848_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_f480f31483241a561d52ccbd89affac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белгородская область, антон алиханов, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Россия, Белгородская область, Антон Алиханов, Вячеслав Гладков
Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности

Гладков и Алиханов обсудили развитие промышленности в Белгородской области

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том числе возможности создания высокотехнологичного оборудования, сообщила пресс-служба правительства области.
Сообщается, что в ходе встречи глава региона и министр промышленности и торговли РФ рассмотрели возможность производства оборудования для целлюлозно-бумажных комбинатов на белгородском заводе "ОМК Энергомаш".
Акции компании на экране планшета - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Белгородская область погасит все свои облигационные займы в 2025 г.
18 июня, 16:25
"Хотим восстановить утраченные компетенции, которые были сильны на предприятии в советское время. Возможности для создания высокотехнологичного оборудования есть", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Белгородский губернатор также подчеркнул, что с ростом производства в регионе будут создаваться новые рабочие места, что поспособствует развитию инженерных классов, колледжей и высших учебных заведений, которые будут выпускать квалифицированных специалистов в сфере промышленности.
"И здесь поддержка правительства страны и профильного министерства для нас — определяющая. Благодарен, что Антон Андреевич поддерживает нас. Все прозвучавшие предложения взяли в работу", — сообщил глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Белгородской области готовы наращивать экономический потенциал региона
11 июня, 17:40
 
Белгородская областьЭкономикаРоссияБелгородская областьАнтон АлихановВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала