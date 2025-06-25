https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html

Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности

Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности - РИА Новости, 25.06.2025

Гладков и Алиханов обсудили развитие белгородской промышленности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:47:00+03:00

2025-06-25T10:47:00+03:00

2025-06-25T10:47:00+03:00

белгородская область

экономика

россия

белгородская область

антон алиханов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленных предприятий региона, в том числе возможности создания высокотехнологичного оборудования, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что в ходе встречи глава региона и министр промышленности и торговли РФ рассмотрели возможность производства оборудования для целлюлозно-бумажных комбинатов на белгородском заводе "ОМК Энергомаш". "Хотим восстановить утраченные компетенции, которые были сильны на предприятии в советское время. Возможности для создания высокотехнологичного оборудования есть", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Белгородский губернатор также подчеркнул, что с ростом производства в регионе будут создаваться новые рабочие места, что поспособствует развитию инженерных классов, колледжей и высших учебных заведений, которые будут выпускать квалифицированных специалистов в сфере промышленности. "И здесь поддержка правительства страны и профильного министерства для нас — определяющая. Благодарен, что Антон Андреевич поддерживает нас. Все прозвучавшие предложения взяли в работу", — сообщил глава региона.

https://ria.ru/20250618/belgorod-2023622598.html

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экономика, россия, белгородская область, антон алиханов, вячеслав гладков