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"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 25.06.2025
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14:25 25.06.2025 (обновлено: 14:26 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html
"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий
"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 25.06.2025
"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий
Российский инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" впервые выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:25:00+03:00
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новгородская область
россия
александра дронова
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" впервые выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата состоится в сентябре в Великом Новгороде. Соглашение о сотрудничестве в рамках проведения финала подписали в ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин. "Современная стройка – это цифровые решения, передовые технологии и нестандартные инженерные задачи. Для нас участие в Чемпионате – возможность выявить и привлечь талантливых специалистов, сфокусировать молодежь на актуальных отраслевых компетенциях. Для конкурсантов – это шанс заявить о себе, выстроить карьерную траекторию, предложить свои идеи ключевым предприятиям отрасли", – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании ГК "Нацпроектстрой" Татьяна Горловская, ее слова приводит пресс-служба Института. Она рассказала, что холдинг планирует оказать экспертную поддержку в проведении чемпионата, обеспечить нормативно-методологическое сопровождение профильных компетенций. По ее словам, чемпионаты профессионального мастерства помогают привлечь внимание общества к вопросам качества подготовки кадров и объективно оценить результаты образовательного процесса. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250625/professionaly-2025298058.html
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великий новгород, новгородская область, россия, александра дронова, чемпионат «профессионалы»
Великий Новгород, Новгородская область, Россия, Александра Дронова, Чемпионат «Профессионалы»
"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий

Соорганизатором чемпионата высоких технологий впервые стал "Нацпроектстрой"

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияРаботодатель о Всероссийском чемпионатном движении "Профессионалы"
Работодатель о Всероссийском чемпионатном движении Профессионалы - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Работодатель о Всероссийском чемпионатном движении "Профессионалы"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" впервые выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финал чемпионата состоится в сентябре в Великом Новгороде. Соглашение о сотрудничестве в рамках проведения финала подписали в ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин.
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"Современная стройка – это цифровые решения, передовые технологии и нестандартные инженерные задачи. Для нас участие в Чемпионате – возможность выявить и привлечь талантливых специалистов, сфокусировать молодежь на актуальных отраслевых компетенциях. Для конкурсантов – это шанс заявить о себе, выстроить карьерную траекторию, предложить свои идеи ключевым предприятиям отрасли", – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании ГК "Нацпроектстрой" Татьяна Горловская, ее слова приводит пресс-служба Института.
Она рассказала, что холдинг планирует оказать экспертную поддержку в проведении чемпионата, обеспечить нормативно-методологическое сопровождение профильных компетенций. По ее словам, чемпионаты профессионального мастерства помогают привлечь внимание общества к вопросам качества подготовки кадров и объективно оценить результаты образовательного процесса.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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