https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html

"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий

"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 25.06.2025

"Нацпроектстрой" выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий

Российский инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" впервые выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" впервые выступит соорганизатором чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата состоится в сентябре в Великом Новгороде. Соглашение о сотрудничестве в рамках проведения финала подписали в ходе Петербургского международного экономического форума врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин. "Современная стройка – это цифровые решения, передовые технологии и нестандартные инженерные задачи. Для нас участие в Чемпионате – возможность выявить и привлечь талантливых специалистов, сфокусировать молодежь на актуальных отраслевых компетенциях. Для конкурсантов – это шанс заявить о себе, выстроить карьерную траекторию, предложить свои идеи ключевым предприятиям отрасли", – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании ГК "Нацпроектстрой" Татьяна Горловская, ее слова приводит пресс-служба Института. Она рассказала, что холдинг планирует оказать экспертную поддержку в проведении чемпионата, обеспечить нормативно-методологическое сопровождение профильных компетенций. По ее словам, чемпионаты профессионального мастерства помогают привлечь внимание общества к вопросам качества подготовки кадров и объективно оценить результаты образовательного процесса. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025298058.html

https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html

великий новгород

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великий новгород, новгородская область, россия, александра дронова, чемпионат «профессионалы»