https://ria.ru/20250625/professionaly-2025316353.html
Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий
Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 25.06.2025
Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий
Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге, в нем будут... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:12:00+03:00
2025-06-25T13:12:00+03:00
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санкт-петербург
калининградская область
красноярский край
александр власов
чемпионат «профессионалы»
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге, в нем будут участвовать представители Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Петербурга, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Соревнования состоятся с 26 по 30 июня на площадке ГБПОУ "Автомеханический колледж". Конкурсантам предстоит смоделировать свойства материала в цифровых средах, синтезировать экспериментальный образец, протестировать его характеристики и предложить инновационное решение. "Неотъемлемой частью компетенции является способность к критическому анализу данных, формулировке гипотез и их проверке на практике. Коллаборация с различными научными направлениями и использование междисциплинарного подхода позволяет находить решения наиболее актуальных научно-технических задач в области развития транспорта, военной техники и обороны, микроэлектроники, энергетики и других сфер", – отметил главный эксперт чемпионата Александр Власов, его слова приводит пресс-служба. Победители смогут принять участие в финале чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250625/professionaly-2025281567.html
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санкт-петербург, калининградская область, красноярский край, александр власов, чемпионат «профессионалы»
Санкт-Петербург, Калининградская область, Красноярский край, Александр Власов, Чемпионат «Профессионалы»
Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий
Представители 5 регионов будут участвовать в этапе чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге, в нем будут участвовать представители Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Петербурга, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Соревнования состоятся с 26 по 30 июня на площадке ГБПОУ "Автомеханический колледж". Конкурсантам предстоит смоделировать свойства материала в цифровых средах, синтезировать экспериментальный образец, протестировать его характеристики и предложить инновационное решение.
"Неотъемлемой частью компетенции является способность к критическому анализу данных, формулировке гипотез и их проверке на практике. Коллаборация с различными научными направлениями и использование междисциплинарного подхода позволяет находить решения наиболее актуальных научно-технических задач в области развития транспорта, военной техники и обороны, микроэлектроники, энергетики и других сфер", – отметил главный эксперт чемпионата Александр Власов, его слова приводит пресс-служба.
Победители смогут принять участие в финале чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.