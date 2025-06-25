https://ria.ru/20250625/professionaly-2025316353.html

Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий

Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 25.06.2025

Участники из пяти регионов сразятся в этапе чемпионата высоких технологий

Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге, в нем будут... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:12:00+03:00

2025-06-25T13:12:00+03:00

2025-06-25T13:12:00+03:00

санкт-петербург

калининградская область

красноярский край

александр власов

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Исследование новых веществ и материалов" пройдет в Санкт-Петербурге, в нем будут участвовать представители Калининградской области, Красноярского края, Москвы, Новгородской области и Петербурга, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Соревнования состоятся с 26 по 30 июня на площадке ГБПОУ "Автомеханический колледж". Конкурсантам предстоит смоделировать свойства материала в цифровых средах, синтезировать экспериментальный образец, протестировать его характеристики и предложить инновационное решение. "Неотъемлемой частью компетенции является способность к критическому анализу данных, формулировке гипотез и их проверке на практике. Коллаборация с различными научными направлениями и использование междисциплинарного подхода позволяет находить решения наиболее актуальных научно-технических задач в области развития транспорта, военной техники и обороны, микроэлектроники, энергетики и других сфер", – отметил главный эксперт чемпионата Александр Власов, его слова приводит пресс-служба. Победители смогут принять участие в финале чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Соревнования чемпионата высоких технологий проходят по инновационным компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025281567.html

https://ria.ru/20250624/ponomarenko-2025084232.html

санкт-петербург

калининградская область

красноярский край

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санкт-петербург, калининградская область, красноярский край, александр власов, чемпионат «профессионалы»