https://ria.ru/20250625/professionaly-2025281567.html

Участникам чемпионата высоких технологий будут доступны 4 модуля заданий

Участникам чемпионата высоких технологий будут доступны 4 модуля заданий - РИА Новости, 25.06.2025

Участникам чемпионата высоких технологий будут доступны 4 модуля заданий

Конкурсантам итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства" нужно выполнить четыре... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:14:00+03:00

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общество

технологии

великий новгород

россия

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Конкурсантам итогового (межрегионального) этапа чемпионата высоких технологий по компетенции "Интеллектуальные системы агропроизводства" нужно выполнить четыре модуля заданий для повышения эффективности агропромышленной деятельности, сообщила главный эксперт компетенции чемпионата Екатерина Лукашик. Во время испытаний школьники и студенты колледжей анализируют условия агропроизводства в цифровой среде, обучают нейросети под задачи сельскохозяйственного сектора, монтируют умные системы управления. "Суть профессиональной компетенции – в применении систем датчиков и интеллектуальных технологий для сбора и анализа показателей содержания и жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, внедрения технологий искусственного интеллекта, повышения экономической выгоды производств и автоматизации длительных и трудозатратных операций", – добавила эксперт, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде в сентябре. На нем выступят конкурсанты по компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250624/ponomarenko-2025084232.html

https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html

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общество, технологии, великий новгород, россия, чемпионат «профессионалы»