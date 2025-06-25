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Эксперт назвал американские удары по Ирану предупреждением

Эксперт назвал американские удары по Ирану предупреждением - РИА Новости, 25.06.2025

Эксперт назвал американские удары по Ирану предупреждением

Авиаудары США по ядерным объектам Ирана стали скорее предупреждением, так как даже с помощью мощнейших бомб не нанесли желаемого ущерба защищенным целям глубоко РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:03:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Авиаудары США по ядерным объектам Ирана стали скорее предупреждением, так как даже с помощью мощнейших бомб не нанесли желаемого ущерба защищенным целям глубоко под землей, такое мнение высказал РИА Новости сербский военный аналитик Милован Баягич. "Иранцы готовились к ударам американцев, (президент США Дональд – ред.) Трамп их анонсировал и выдвинул ультиматум на 40 дней. Когда срок истек, Израиль и США нанесли удар. Не думаю, что они добились больших результатов. Ядерные объекты в Иране не повреждены настолько, насколько хвалятся американцы. Эта бомбардировка оказалась скорее предупреждением, все иранские базы построены и укреплены на много большей глубине, чем американские бомбы, включая Massive Ordnance Penetrator (MOP), могут пробить", - сказал Баягич. Он отметил, что в военном смысле есть упущения с одной и другой стороны. "Что касается разведывательной и контрразведывательной подготовки, думаю, что Иран очень сильно упустил и позволил, чтобы его ведущие командные кадры погибли в первые дни. Израильские спецслужбы и коммандос это прекрасно выполнили", - отметил военный эксперт. С другой стороны, он обратил внимание на то, что Израиль со своими системами ПВО, чей костяк составляют американские ЗРК THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также израильские ЗРК Arrow 3 "не смогли значительно сократить ущерб, нанесенный иранскими ударами". "Системы Patriot PAC-2 с дальностью до 160 километров, система ПРО "Праща Давида", "Железный купол", ПРК Arrow 2 и вообще системы дальнего радиуса действия не проявили себя как-то особенно в поражении целей. Думаю, что это будет влиять и на американскую промышленность, клиентов и покупку их систем ПВО, конкретно THAAD", - подчеркнул Баягич, добавив, что Иран показал ограниченную силу, "приберег что-то на случай большего вмешательства американцев, а в сфере ракетных технологий и БПЛА показал свою мощь". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/ssha-2025273303.html

https://ria.ru/20250625/ssha-2025244999.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте