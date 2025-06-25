Сийярто: члены НАТО признали поддержку Украины суверенным правом стран
Сийярто: в коммюнике НАТО поддержка Украины признана суверенным правом стран
© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге
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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. В итоговом документе саммита НАТО поддержка Украины признана суверенным правом каждой страны, а не обязательством альянса, и это правильно, потому что необходимо избежать прямого столкновения НАТО с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Также важно, что по поводу поддержки Украины союзники согласились в итоговом документе, что это суверенное право каждой страны-члена. Мы раньше подчеркивали, что не хотим, чтобы НАТО пересекала различные красные линии. Нельзя допустить, чтобы НАТО вступала в прямую конфронтацию с Россией. И с этой точки зрения наши усилия были успешными", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто после первого дня заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.