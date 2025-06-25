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Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области - РИА Новости, 25.06.2025
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Мурманская область
 
17:28 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/pravitelstvo-2025390723.html
Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области
Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области - РИА Новости, 25.06.2025
Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании в регионе Молодежного правительства, члены которого будут участвовать в практической работе власти РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:28:00+03:00
2025-06-25T17:28:00+03:00
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании в регионе Молодежного правительства, члены которого будут участвовать в практической работе власти и обсуждении актуальных проблем региона. "Я принял решение, что у нас должно появиться Молодежное правительство. Чтобы они могли участвовать в реальной практической работе наших министерств и ведомств: при обсуждении конкретных значимых вопросов, в выработке решений по разным направлениям, доносить свою обоснованную позицию и нести свою часть ответственности за подготовку и реализацию принятого решения", – сообщил губернатор на заседании регионального правительства, пообещав, что власти будут внимательно относиться к этой работе. Как отметил губернатор, власти региона ведут масштабную работу для полноценного и комплексного развития молодого поколения, делают регион привлекательным для жизни. Поэтому важно, чтобы в этой работе могли участвовать молодые северяне. Претендовать на включение в состав Молодежного правительства Мурманской области могут россияне от 18 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсном отборе принимают на портале "Молодая Арктика". "Всех, кто чувствует в себе силы, желание поучаствовать в выработке государственной политики в социальной сфере, благоустройстве, здравоохранении, экономике, предпринимательстве, других направлениях – дерзайте. За август проведем процедуры и уже с сентября включим в реальную практическую работу по выполнению плана "На Севере – жить!" – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250620/chibis-2024370370.html
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис
Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Чибис объявил о создании Молодежного правительства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании в регионе Молодежного правительства, члены которого будут участвовать в практической работе власти и обсуждении актуальных проблем региона.
"Я принял решение, что у нас должно появиться Молодежное правительство. Чтобы они могли участвовать в реальной практической работе наших министерств и ведомств: при обсуждении конкретных значимых вопросов, в выработке решений по разным направлениям, доносить свою обоснованную позицию и нести свою часть ответственности за подготовку и реализацию принятого решения", – сообщил губернатор на заседании регионального правительства, пообещав, что власти будут внимательно относиться к этой работе.
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Как отметил губернатор, власти региона ведут масштабную работу для полноценного и комплексного развития молодого поколения, делают регион привлекательным для жизни. Поэтому важно, чтобы в этой работе могли участвовать молодые северяне.
Претендовать на включение в состав Молодежного правительства Мурманской области могут россияне от 18 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсном отборе принимают на портале "Молодая Арктика".
"Всех, кто чувствует в себе силы, желание поучаствовать в выработке государственной политики в социальной сфере, благоустройстве, здравоохранении, экономике, предпринимательстве, других направлениях – дерзайте. За август проведем процедуры и уже с сентября включим в реальную практическую работу по выполнению плана "На Севере – жить!" – подчеркнул губернатор.
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