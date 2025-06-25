https://ria.ru/20250625/pravitelstvo-2025390723.html

Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области

Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области - РИА Новости, 25.06.2025

Молодежное правительство будет сформировано в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании в регионе Молодежного правительства, члены которого будут участвовать в практической работе власти РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:28:00+03:00

2025-06-25T17:28:00+03:00

2025-06-25T17:28:00+03:00

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании в регионе Молодежного правительства, члены которого будут участвовать в практической работе власти и обсуждении актуальных проблем региона. "Я принял решение, что у нас должно появиться Молодежное правительство. Чтобы они могли участвовать в реальной практической работе наших министерств и ведомств: при обсуждении конкретных значимых вопросов, в выработке решений по разным направлениям, доносить свою обоснованную позицию и нести свою часть ответственности за подготовку и реализацию принятого решения", – сообщил губернатор на заседании регионального правительства, пообещав, что власти будут внимательно относиться к этой работе. Как отметил губернатор, власти региона ведут масштабную работу для полноценного и комплексного развития молодого поколения, делают регион привлекательным для жизни. Поэтому важно, чтобы в этой работе могли участвовать молодые северяне. Претендовать на включение в состав Молодежного правительства Мурманской области могут россияне от 18 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсном отборе принимают на портале "Молодая Арктика". "Всех, кто чувствует в себе силы, желание поучаствовать в выработке государственной политики в социальной сфере, благоустройстве, здравоохранении, экономике, предпринимательстве, других направлениях – дерзайте. За август проведем процедуры и уже с сентября включим в реальную практическую работу по выполнению плана "На Севере – жить!" – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250620/chibis-2024370370.html

https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html

мурманская область

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мурманская область, андрей чибис