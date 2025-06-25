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Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:37 25.06.2025 (обновлено: 04:38 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pravitelstvo-2025239327.html
Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД
Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД - РИА Новости, 25.06.2025
Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД
Россия сейчас находится в точке, когда нужно принять решение относительно запрета продажи вейпов на территории страны, правительство РФ считает, что вейпы... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:37:00+03:00
2025-06-25T04:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия сейчас находится в точке, когда нужно принять решение относительно запрета продажи вейпов на территории страны, правительство РФ считает, что вейпы запрещать не нужно, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "И мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо", - сказал Метелев. По его словам, в правительстве считают, что необходимо "обелять" рынок вейпов, избавляться от контрафактной продукции, в частности от товаров из Китая без маркировки. "На мой взгляд, нельзя тут так ставить вопрос, потому что страна на длинной дистанции оставит гораздо больше. Это же здоровье детей, это бесплодие, просто миллионов потенциальных людей, подростков, девочек. Мы просто гораздо больше потратим на здравоохранение потом", - отметил депутат ГД. Он добавил, что в настоящее время идет профессиональная дискуссия относительно запрета вейпов. Среди предлагаемых решений: полный запрет, запрет определенных вкусов, передача регионам России возможности на своей территории регулировать продажу вейпов. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html
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россия, китай, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф
ПМЭФ-2025, Россия, Китай, Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство считает, что вейпы запрещать не нужно, заявил депутат ГД

Депутат Метелев: правительство считает, что вейпы запрещать не нужно

© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету
Мужчина курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия сейчас находится в точке, когда нужно принять решение относительно запрета продажи вейпов на территории страны, правительство РФ считает, что вейпы запрещать не нужно, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"И мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо", - сказал Метелев.
Вейп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов
3 июня, 11:29
По его словам, в правительстве считают, что необходимо "обелять" рынок вейпов, избавляться от контрафактной продукции, в частности от товаров из Китая без маркировки.
"На мой взгляд, нельзя тут так ставить вопрос, потому что страна на длинной дистанции оставит гораздо больше. Это же здоровье детей, это бесплодие, просто миллионов потенциальных людей, подростков, девочек. Мы просто гораздо больше потратим на здравоохранение потом", - отметил депутат ГД.
Он добавил, что в настоящее время идет профессиональная дискуссия относительно запрета вейпов. Среди предлагаемых решений: полный запрет, запрет определенных вкусов, передача регионам России возможности на своей территории регулировать продажу вейпов.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Он отмечал, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет
23 июня, 04:36
 
ПМЭФ-2025РоссияКитайАртем Метелев (депутат)Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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