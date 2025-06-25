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В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 25.06.2025
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17:14 25.06.2025 (обновлено: 17:22 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pozhar-2025384349.html
В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью
В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 25.06.2025
В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью
Бочки с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Дзержинске Нижегородской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:14:00+03:00
2025-06-25T17:22:00+03:00
происшествия
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бочки с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Дзержинске Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре на открытой территории поступило по адресу: город Дзержинск, улица Лермонтова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение бочек, предварительно с ЛВЖ. Площадь пожара 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
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дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
россия
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происшествия, дзержинск (донецкая область), нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью

В Дзержинске загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью на 500 квадратах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бочки с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Дзержинске Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Сообщение о пожаре на открытой территории поступило по адресу: город Дзержинск, улица Лермонтова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение бочек, предварительно с ЛВЖ. Площадь пожара 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияДзержинск (Донецкая область)Нижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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