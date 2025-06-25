https://ria.ru/20250625/pozhar-2025384349.html

В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью

В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 25.06.2025

В Нижегородской области загорелись бочки с легковоспламеняющейся жидкостью

Бочки с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Дзержинске Нижегородской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:14:00+03:00

2025-06-25T17:14:00+03:00

2025-06-25T17:22:00+03:00

происшествия

дзержинск (донецкая область)

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бочки с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Дзержинске Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре на открытой территории поступило по адресу: город Дзержинск, улица Лермонтова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение бочек, предварительно с ЛВЖ. Площадь пожара 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html

дзержинск (донецкая область)

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дзержинск (донецкая область), нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)