https://ria.ru/20250625/posolstvo-2025333474.html

Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии

Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии - РИА Новости, 25.06.2025

Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии

В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:22:00+03:00

2025-06-25T14:22:00+03:00

2025-06-25T14:22:00+03:00

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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя опубликованный во вторник документ. "В центр стратегии вынесены мнимые риски, якобы исходящие от России. Это сопровождено откровенно оскорбительной риторикой в адрес нашей страны. Вынуждены в этой связи повторить, что подобные обвинения пусты и лживы. Россия не угрожала и не угрожает Британии и ее населению. На протяжении долгой и разносторонней истории отношений наших стран именно Лондон не раз выступал зачинщиком конфликтов и генератором стратегических провокаций в отношении нашей страны", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. Пришедшее к власти в прошлом году правительство партии лейбористов сделало выбор в пользу дальнейшей конфронтации и взвинчивания напряженности, подчеркивает посольство. "Цель раскрыта в предисловии к стратегии – покрасоваться перед союзниками по НАТО и напустить им антироссийской пыли в глаза. Так легче жонглировать статьями бюджета, который якобы позволит через 10 лет повысить военные расходы в условиях, когда денег нет и не будет. А еще – обеспечить подобие "национального единства". Ведь иными способами – конструктивной повесткой и улучшением качества жизни населения – нынешний кабмин этого добиться явно не может", - заявили в посольстве. В опубликованном во вторник документе говорится, что "российская агрессия" якобы "угрожает" европейскому континенту. Документ также безосновательно обвиняет Россию в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.

https://ria.ru/20250625/starmer-2025233099.html

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