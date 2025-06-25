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Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии - РИА Новости, 25.06.2025
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14:22 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/posolstvo-2025333474.html
Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии
Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии - РИА Новости, 25.06.2025
Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии
В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:22:00+03:00
2025-06-25T14:22:00+03:00
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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя опубликованный во вторник документ. "В центр стратегии вынесены мнимые риски, якобы исходящие от России. Это сопровождено откровенно оскорбительной риторикой в адрес нашей страны. Вынуждены в этой связи повторить, что подобные обвинения пусты и лживы. Россия не угрожала и не угрожает Британии и ее населению. На протяжении долгой и разносторонней истории отношений наших стран именно Лондон не раз выступал зачинщиком конфликтов и генератором стратегических провокаций в отношении нашей страны", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. Пришедшее к власти в прошлом году правительство партии лейбористов сделало выбор в пользу дальнейшей конфронтации и взвинчивания напряженности, подчеркивает посольство. "Цель раскрыта в предисловии к стратегии – покрасоваться перед союзниками по НАТО и напустить им антироссийской пыли в глаза. Так легче жонглировать статьями бюджета, который якобы позволит через 10 лет повысить военные расходы в условиях, когда денег нет и не будет. А еще – обеспечить подобие "национального единства". Ведь иными способами – конструктивной повесткой и улучшением качества жизни населения – нынешний кабмин этого добиться явно не может", - заявили в посольстве. В опубликованном во вторник документе говорится, что "российская агрессия" якобы "угрожает" европейскому континенту. Документ также безосновательно обвиняет Россию в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.
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в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Посольство России оценило новую стратегию безопасности Британии

Посольство РФ в Лондоне обвинило Британию в лживых обвинениях в адрес России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от России, документ также содержит лживые и оскорбительные обвинения в адрес Москвы, заявило посольство РФ в Лондоне, комментируя опубликованный во вторник документ.
"В центр стратегии вынесены мнимые риски, якобы исходящие от России. Это сопровождено откровенно оскорбительной риторикой в адрес нашей страны. Вынуждены в этой связи повторить, что подобные обвинения пусты и лживы. Россия не угрожала и не угрожает Британии и ее населению. На протяжении долгой и разносторонней истории отношений наших стран именно Лондон не раз выступал зачинщиком конфликтов и генератором стратегических провокаций в отношении нашей страны", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Пришедшее к власти в прошлом году правительство партии лейбористов сделало выбор в пользу дальнейшей конфронтации и взвинчивания напряженности, подчеркивает посольство.
"Цель раскрыта в предисловии к стратегии – покрасоваться перед союзниками по НАТО и напустить им антироссийской пыли в глаза. Так легче жонглировать статьями бюджета, который якобы позволит через 10 лет повысить военные расходы в условиях, когда денег нет и не будет. А еще – обеспечить подобие "национального единства". Ведь иными способами – конструктивной повесткой и улучшением качества жизни населения – нынешний кабмин этого добиться явно не может", - заявили в посольстве.
В опубликованном во вторник документе говорится, что "российская агрессия" якобы "угрожает" европейскому континенту. Документ также безосновательно обвиняет Россию в кибератаках и диверсиях. В документе также отмечается, что Великобритания должна "активно готовиться" к потенциальной войне на собственной земле.
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