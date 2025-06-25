https://ria.ru/20250625/politolog-2025280166.html

Эксперт: Зеленскому не стоит ждать прорывов на возможной встрече с Трампом

Эксперт: Зеленскому не стоит ждать прорывов на возможной встрече с Трампом - РИА Новости, 25.06.2025

Эксперт: Зеленскому не стоит ждать прорывов на возможной встрече с Трампом

Возможная встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО едва ли принесет Владимиру Зеленскому прорыв по вопросу поддержки Киева Вашингтоном, РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО едва ли принесет Владимиру Зеленскому прорыв по вопросу поддержки Киева Вашингтоном, к тому же на личном уровне американский лидер его терпеть не может, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Собеседник полагает, что программа-минимум для Зеленского - добиться от Трампа публичного заявления о дальнейшей поддержке Украины и обеспечить новые поставки оружия Киеву. "Трамп не стал бы давать Зеленскому никаких громких обещаний... Встреча, скорее всего, имела бы чисто символический характер, чтобы перед камерами показаться. Конечно, Зеленский попытался бы сам факт этой встречи как обычной обернуть "перемогой" в духе "Мы по-прежнему востребованы, Америка и весь мир с нами". Но фактически ничего абсолютно не изменилось бы", - считает эксперт. Он также отметил, что Трамп лично терпеть не может Зеленского, и организаторы саммита, вероятно, поставили последнего подальше на общем фотографировании, чтобы угодить президенту США. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому. В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN. Сам Трамп заявил перед вылетом на саммит, что может увидеться там с Зеленским, а также отметил тяжелую ситуацию, в которой тот находится, сообщал канал Fox News.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025244000.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html

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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий родионов, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте