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Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте

Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте - РИА Новости, 25.06.2025

Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте

Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:20:00+03:00

2025-06-25T13:20:00+03:00

2025-06-25T13:20:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев сообщил, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз, тем более что шансов у Украины "было почти ноль". Но, добавил Медведев, сегодня ЕС стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией, которая мечтает о реванше, направленном против России. "Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия. Они полностью разрушили представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами. И у которого торговый оборот с Россией достигал почти 500 миллиардов евро", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250625/revansh-2025316512.html

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россия, киев, украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире