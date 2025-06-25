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Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте - РИА Новости, 25.06.2025
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13:20 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/politiki-2025319235.html
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте
Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:20:00+03:00
2025-06-25T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев сообщил, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз, тем более что шансов у Украины "было почти ноль". Но, добавил Медведев, сегодня ЕС стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией, которая мечтает о реванше, направленном против России. "Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия. Они полностью разрушили представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами. И у которого торговый оборот с Россией достигал почти 500 миллиардов евро", - написал Медведев.
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россия, киев, украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте

Медведев: политики ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев сообщил, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз, тем более что шансов у Украины "было почти ноль". Но, добавил Медведев, сегодня ЕС стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией, которая мечтает о реванше, направленном против России.
"Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия. Они полностью разрушили представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами. И у которого торговый оборот с Россией достигал почти 500 миллиардов евро", - написал Медведев.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ЕС мечтает о реванше против России, заявил Медведев
Вчера, 13:12
 
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