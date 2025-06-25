https://ria.ru/20250625/politiki-2025319235.html
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте
Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:20:00+03:00
2025-06-25T13:20:00+03:00
2025-06-25T13:20:00+03:00
россия
киев
украина
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_8c8d69bec69a6a54c5089f108fbebb69.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские политики полностью разрушили представление о Евросоюзе как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев сообщил, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз, тем более что шансов у Украины "было почти ноль". Но, добавил Медведев, сегодня ЕС стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией, которая мечтает о реванше, направленном против России. "Придурковатые европейские политики последних лет приложили к этому все усилия. Они полностью разрушили представление о ЕС как об экономическом гиганте, который не желает войн и раздрая между европейскими державами. И у которого торговый оборот с Россией достигал почти 500 миллиардов евро", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250625/revansh-2025316512.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f840d371097d85a7c7ec6abbcf8777f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев: в ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте
Медведев: политики ЕС разрушили представление о нем как об экономическом гиганте