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"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
05:30 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/poezd-2025240695.html
"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО
"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО - РИА Новости, 25.06.2025
"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО
Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T05:30:00+03:00
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пмэф-2025
дальний восток
республика коми
иркутская область
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных регионов, поэтому идет формирование маршрутов за пределами Дальнего Востока, сообщила РИА Новости на ПМЭФ директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. "На сегодняшний день, да, он проехал восемь субъектов. С учетом того, что у нас было поручение президента, чтобы он именно на Дальнем Востоке курсировал, мы его выполнили. Но существуют запросы из других регионов - Коми, Иркутской области и различных других, которые не относятся к Дальнему Востоку, сейчас мы потихонечку уже формируем маршруты в иные регионы, не Дальнего Востока", - сказала Жидкова. Она добавила, что все услуги пациенты передвижного клинико-диагностического центра "Святой Пантелеймон" получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. "Там проходят диспансеризацию полноценную люди, профилактические осмотры, плюс индивидуальные какие-то направления именно к узким специалистам", - добавила Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/rzhd-2024988273.html
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дальний восток
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дальний восток, республика коми, иркутская область, ржд
ПМЭФ-2025, Дальний Восток, Республика Коми, Иркутская область, РЖД
"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО

Глава "РЖД-Медицина" Жидкова: маршруты медпоездов формируются вне пределов ДФО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных регионов, поэтому идет формирование маршрутов за пределами Дальнего Востока, сообщила РИА Новости на ПМЭФ директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова.
"На сегодняшний день, да, он проехал восемь субъектов. С учетом того, что у нас было поручение президента, чтобы он именно на Дальнем Востоке курсировал, мы его выполнили. Но существуют запросы из других регионов - Коми, Иркутской области и различных других, которые не относятся к Дальнему Востоку, сейчас мы потихонечку уже формируем маршруты в иные регионы, не Дальнего Востока", - сказала Жидкова.
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Она добавила, что все услуги пациенты передвижного клинико-диагностического центра "Святой Пантелеймон" получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
"Там проходят диспансеризацию полноценную люди, профилактические осмотры, плюс индивидуальные какие-то направления именно к узким специалистам", - добавила Жидкова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Дальний ВостокРеспублика КомиИркутская областьРЖД
 
 
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