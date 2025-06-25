https://ria.ru/20250625/poezd-2025240695.html

"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО

"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО - РИА Новости, 25.06.2025

"РЖД-Медицина" формирует маршруты медпоезда вне пределов ДФО

Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T05:30:00+03:00

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пмэф-2025

дальний восток

республика коми

иркутская область

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запросы на курсирование поезда-поликлиники "Святой Пантелеймон", который сейчас работает в субъектах Дальневосточного федерального округа, приходят из различных регионов, поэтому идет формирование маршрутов за пределами Дальнего Востока, сообщила РИА Новости на ПМЭФ директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. "На сегодняшний день, да, он проехал восемь субъектов. С учетом того, что у нас было поручение президента, чтобы он именно на Дальнем Востоке курсировал, мы его выполнили. Но существуют запросы из других регионов - Коми, Иркутской области и различных других, которые не относятся к Дальнему Востоку, сейчас мы потихонечку уже формируем маршруты в иные регионы, не Дальнего Востока", - сказала Жидкова. Она добавила, что все услуги пациенты передвижного клинико-диагностического центра "Святой Пантелеймон" получают бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. "Там проходят диспансеризацию полноценную люди, профилактические осмотры, плюс индивидуальные какие-то направления именно к узким специалистам", - добавила Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/rzhd-2024988273.html

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дальний восток

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дальний восток, республика коми, иркутская область, ржд