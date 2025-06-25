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Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025
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13:21 25.06.2025 (обновлено: 14:05 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/podryv-2025319870.html
Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке
Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025
Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке
Эскалация ситуации вокруг Ирана чревата подрывом региональной и глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:21:00+03:00
2025-06-25T14:05:00+03:00
ближний восток
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
иран
россия
сергей лавров
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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Ирана чревата подрывом региональной и глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Она (эскалация - ред.) чревата дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Россия решительно осудила ракетно-бомбовые удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за неспровоцированным израильским нападением на Исламскую Республику", - подчеркнул Лавров.По его словам, это нарушает международные нормы, в том числе Устава ООН, режим нераспространения оружия массового уничтожения.
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ближний восток, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, россия, сергей лавров, оон
Ближний Восток, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке

Лавров: конфликт Ирана и Израиля чреват подрывом глобальной безопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Ирана чревата подрывом региональной и глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Она (эскалация - ред.) чревата дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Россия решительно осудила ракетно-бомбовые удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за неспровоцированным израильским нападением на Исламскую Республику", - подчеркнул Лавров.
По его словам, это нарушает международные нормы, в том числе Устава ООН, режим нераспространения оружия массового уничтожения.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
Ближний ВостокВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИранРоссияСергей ЛавровООН
 
 
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