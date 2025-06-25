https://ria.ru/20250625/podryv-2025319870.html

Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке

Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025

Лавров рассказал, чем чревата эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация ситуации вокруг Ирана чревата подрывом региональной и глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:21:00+03:00

2025-06-25T13:21:00+03:00

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ближний восток

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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Ирана чревата подрывом региональной и глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Она (эскалация - ред.) чревата дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Россия решительно осудила ракетно-бомбовые удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за неспровоцированным израильским нападением на Исламскую Республику", - подчеркнул Лавров.По его словам, это нарушает международные нормы, в том числе Устава ООН, режим нераспространения оружия массового уничтожения.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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ближний восток, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, россия, сергей лавров, оон