https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html

В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника

В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника - РИА Новости, 25.06.2025

В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника

Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:02:00+03:00

2025-06-25T17:02:00+03:00

2025-06-25T17:02:00+03:00

московская область (подмосковье)

мособлпожспас

gps

обрушение железнодорожного моста в курской области

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. "Во вторник Сергиево-Посадский городской округ стал местом напряжённых поисков. 90-летний дедушка отправился за грибами в лес недалеко от деревни Хребтово", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, дедушка ушел в лес за грибами в 15.30, через три с половиной часа GPS-трекер перестал его отслеживать и семья забила тревогу. На поиски грибника быстро отправились спасатели из 223-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". "Дедушку нашли. Живого и здорового, хотя немного уставшего", - резюмирует "Мособлпожспас".

https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html

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московская область (подмосковье), мособлпожспас, gps, обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия