https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника - РИА Новости, 25.06.2025
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника
Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:02:00+03:00
2025-06-25T17:02:00+03:00
2025-06-25T17:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
gps
обрушение железнодорожного моста в курской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025378468_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_e37feba994547fca052a01629fbb7656.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. "Во вторник Сергиево-Посадский городской округ стал местом напряжённых поисков. 90-летний дедушка отправился за грибами в лес недалеко от деревни Хребтово", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, дедушка ушел в лес за грибами в 15.30, через три с половиной часа GPS-трекер перестал его отслеживать и семья забила тревогу. На поиски грибника быстро отправились спасатели из 223-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". "Дедушку нашли. Живого и здорового, хотя немного уставшего", - резюмирует "Мособлпожспас".
https://ria.ru/20250618/podmoskove-2023537395.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025378468_134:0:1093:719_1920x0_80_0_0_df946f1f4863e9becee2ac7e65bc57c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мособлпожспас, gps, обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия
Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас, GPS, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Происшествия
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника
В Подмосковье нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать