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В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника - РИА Новости, 25.06.2025
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17:02 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025380446.html
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника - РИА Новости, 25.06.2025
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника
Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:02:00+03:00
2025-06-25T17:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
мособлпожспас
gps
обрушение железнодорожного моста в курской области
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. "Во вторник Сергиево-Посадский городской округ стал местом напряжённых поисков. 90-летний дедушка отправился за грибами в лес недалеко от деревни Хребтово", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, дедушка ушел в лес за грибами в 15.30, через три с половиной часа GPS-трекер перестал его отслеживать и семья забила тревогу. На поиски грибника быстро отправились спасатели из 223-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". "Дедушку нашли. Живого и здорового, хотя немного уставшего", - резюмирует "Мособлпожспас".
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московская область (подмосковье), мособлпожспас, gps, обрушение железнодорожного моста в курской области, происшествия
Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас, GPS, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Происшествия
В Подмосковье нашли пропавшего 90-летнего грибника

В Подмосковье нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Найденный в Сергиево-Посадском городском округе грибник
Найденный в Сергиево-Посадском городском округе грибник - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Найденный в Сергиево-Посадском городском округе грибник
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели нашли 90-летнего грибника, GPS-трекер которого перестал работать в лесу через три с половиной часа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.
"Во вторник Сергиево-Посадский городской округ стал местом напряжённых поисков. 90-летний дедушка отправился за грибами в лес недалеко от деревни Хребтово", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дедушка ушел в лес за грибами в 15.30, через три с половиной часа GPS-трекер перестал его отслеживать и семья забила тревогу.
На поиски грибника быстро отправились спасатели из 223-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас".
"Дедушку нашли. Живого и здорового, хотя немного уставшего", - резюмирует "Мособлпожспас".
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Московская область (Подмосковье)МособлпожспасGPSОбрушение железнодорожного моста в Курской областиПроисшествия
 
 
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