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Обновление медсправок для санатория упростили льготникам Подмосковья - РИА Новости, 25.06.2025
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Новости Подмосковья
 
16:09 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025364400.html
Обновление медсправок для санатория упростили льготникам Подмосковья
Обновление медсправок для санатория упростили льготникам Подмосковья - РИА Новости, 25.06.2025
Обновление медсправок для санатория упростили льготникам Подмосковья
Процесс обновления медицинской справки для получения бесплатной путевки в санаторий упростили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:09:00+03:00
2025-06-25T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Процесс обновления медицинской справки для получения бесплатной путевки в санаторий упростили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Услугой могут воспользоваться жители региона, которые имеют федеральную или региональную льготную категорию: инвалиды, дети-инвалиды с сопровождающими, пенсионеры с низкими доходами. "Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — все можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления медсправки также электронно", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются автоматически по очереди в соответствии с профилем, сезоном и местом лечения. Как уточнили в ведомстве, для продления очередности на получение путевки необходимо обновлять медицинскую справку. Теперь на портале виден срок ее действия. При его истечении необходимо получить новый документ в поликлинике Подмосковья и зафиксировать факт обновления на портале — прилагать справку не нужно, запрос выполняется электронно. Ранее для уточнения срока требовался звонок в соцзащиту, а обновленную справку необходимо было предоставлять лично или по электронной почте. Также на портале появилась возможность указать потребность в передвижении на кресле-коляске — это поможет подобрать санаторий с доступной средой. Подать заявление на путевку, проверить очередь, обновить сведения о справке или узнать срок ее действия можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Обновление медсправок для санатория упростили льготникам Подмосковья

Льготникам Подмосковья будет проще обновить медсправки для санатория

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОтдыхающая во время лечебной процедуры в санатории
Отдыхающая во время лечебной процедуры в санатории - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Отдыхающая во время лечебной процедуры в санатории. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Процесс обновления медицинской справки для получения бесплатной путевки в санаторий упростили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Услугой могут воспользоваться жители региона, которые имеют федеральную или региональную льготную категорию: инвалиды, дети-инвалиды с сопровождающими, пенсионеры с низкими доходами.
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"Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — все можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления медсправки также электронно", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются автоматически по очереди в соответствии с профилем, сезоном и местом лечения.
Как уточнили в ведомстве, для продления очередности на получение путевки необходимо обновлять медицинскую справку. Теперь на портале виден срок ее действия. При его истечении необходимо получить новый документ в поликлинике Подмосковья и зафиксировать факт обновления на портале — прилагать справку не нужно, запрос выполняется электронно.
Ранее для уточнения срока требовался звонок в соцзащиту, а обновленную справку необходимо было предоставлять лично или по электронной почте.
Также на портале появилась возможность указать потребность в передвижении на кресле-коляске — это поможет подобрать санаторий с доступной средой. Подать заявление на путевку, проверить очередь, обновить сведения о справке или узнать срок ее действия можно на региональном портале госуслуг.
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