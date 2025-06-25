https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025323802.html

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно в июне

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно в июне - РИА Новости, 25.06.2025

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно в июне

Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:42:00+03:00

2025-06-25T13:42:00+03:00

2025-06-25T13:42:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 28 июня с 09:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Своевременная диагностика заболеваний, в том числе онкологических, — залог долгой и качественной жизни. Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Дни открытых дверей в ЦАОПах пользуются спросом у жителей Подмосковья. Так, с начала года участие в них приняли уже более 5,3 тысячи человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, в ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Принять участие в мероприятии смогут жители области старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Пациентам советуют предварительно записаться в центре амбулаторной онкологической помощи.

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html

https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025316212.html

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московская область (подмосковье)