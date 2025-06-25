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Около 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
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Новости Подмосковья
 
13:11 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025316212.html
Около 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье
Около 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
Около 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье
Почти 1,5 тысяч детей в Московской области прошли лечение зубов под наркозом с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:11:00+03:00
2025-06-25T13:11:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 1,5 тысяч детей в Московской области прошли лечение зубов под наркозом с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Такой вид медицинской помощи в Подмосковье могут получить пациенты в возрасте до трех лет, а также дети с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые не позволяют провести лечение зубов под местной анестезией. "В некоторых случаях невозможно провести лечение зубов ребенку под местной анестезией, тогда врачи используют общий наркоз. Сегодня такая методика доступна в пяти медучреждениях Подмосковья: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Всего с начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тысячи детей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед процедурой дети проходят обследование у профильных специалистов. Они определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению под наркозом в амбулаторных условиях. После лечения за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии ребенка выписывают. Услуга оказывается бесплатно по полису ОМС детям до трех лет и детям с соматической патологией, делающей лечение без наркоза невозможным. Направление на лечение зубов под наркозом дает лечащий врач-стоматолог при наличии соответствующих медицинских показаний.
https://ria.ru/20250624/granty-2025158246.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье

Врачи вылечили зубы около 1,5 тысячи детям под наркозом в Подмосковье

© Фото : Freepik / senivpetroЖенщина у стоматолога
Женщина у стоматолога - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Freepik / senivpetro
Женщина у стоматолога. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 1,5 тысяч детей в Московской области прошли лечение зубов под наркозом с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Такой вид медицинской помощи в Подмосковье могут получить пациенты в возрасте до трех лет, а также дети с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые не позволяют провести лечение зубов под местной анестезией.
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"В некоторых случаях невозможно провести лечение зубов ребенку под местной анестезией, тогда врачи используют общий наркоз. Сегодня такая методика доступна в пяти медучреждениях Подмосковья: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Всего с начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тысячи детей", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Перед процедурой дети проходят обследование у профильных специалистов. Они определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению под наркозом в амбулаторных условиях. После лечения за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии ребенка выписывают.
Услуга оказывается бесплатно по полису ОМС детям до трех лет и детям с соматической патологией, делающей лечение без наркоза невозможным. Направление на лечение зубов под наркозом дает лечащий врач-стоматолог при наличии соответствующих медицинских показаний.
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