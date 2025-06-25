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"Мострансавто" отправило на переработку 540 тонн старых шин - РИА Новости, 25.06.2025
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Новости Подмосковья
 
12:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025309051.html
"Мострансавто" отправило на переработку 540 тонн старых шин
"Мострансавто" отправило на переработку 540 тонн старых шин - РИА Новости, 25.06.2025
"Мострансавто" отправило на переработку 540 тонн старых шин
"Мострансавто" отправило на утилизацию свыше 16 тысяч изношенных шин общим весом более 540 тонн с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:49:00+03:00
2025-06-25T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Мострансавто" отправило на утилизацию свыше 16 тысяч изношенных шин общим весом более 540 тонн с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Для утилизации изношенных шин предприятие сотрудничает со специализированной компанией. По договору она вывозит и перерабатывает покрышки, утратившие потребительские свойства. Из полученной резиновой крошки производят покрытия для детских и спортивных площадок, а также другие резинотехнические изделия. До момента вывоза старые шины хранятся на территории филиалов компании. Помимо шин, с начала года "Мострансавто" направило в профильные компании на переработку свыше 48 тонн отработанных моторных и трансмиссионных масел. В пресс-службе напомнили, что автобусный парк "Мострансавто" укомплектован всесезонными шинами. Их обновляют в соответствии с фактическими потребностями парка. Компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов; ежедневно на линии выходит свыше 5 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20250624/golosovanie-2025169356.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
"Мострансавто" отправило на переработку 540 тонн старых шин

"Мострансавто" сдало на переработку более 540 тонн старых шин

© РИА Новости / Антон ДенисовПереработка покрышек
Переработка покрышек - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Переработка покрышек. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Мострансавто" отправило на утилизацию свыше 16 тысяч изношенных шин общим весом более 540 тонн с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Для утилизации изношенных шин предприятие сотрудничает со специализированной компанией. По договору она вывозит и перерабатывает покрышки, утратившие потребительские свойства. Из полученной резиновой крошки производят покрытия для детских и спортивных площадок, а также другие резинотехнические изделия. До момента вывоза старые шины хранятся на территории филиалов компании.
Помимо шин, с начала года "Мострансавто" направило в профильные компании на переработку свыше 48 тонн отработанных моторных и трансмиссионных масел.
В пресс-службе напомнили, что автобусный парк "Мострансавто" укомплектован всесезонными шинами. Их обновляют в соответствии с фактическими потребностями парка. Компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов; ежедневно на линии выходит свыше 5 тысяч автобусов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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