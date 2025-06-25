https://ria.ru/20250625/pobeda-2025313552.html

ГИМ подготовил онлайн-ресурс к 80-летию Парада Победы на Красной площади

ГИМ подготовил онлайн-ресурс к 80-летию Парада Победы на Красной площади - РИА Новости, 25.06.2025

ГИМ подготовил онлайн-ресурс к 80-летию Парада Победы на Красной площади

Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил онлайн-ресурс "Два парада" к 80-летию Парада Победы на Красной площади, который рассказывает о подготовке и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:02:00+03:00

2025-06-25T13:02:00+03:00

2025-06-25T13:02:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024748748_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_371d38571e5a8e62061a5b3d279fb404.jpg

МОСКВА, 25 июн — Государственный исторический музей. Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил онлайн-ресурс "Два парада" к 80-летию Парада Победы на Красной площади, который рассказывает о подготовке и проведении двух парадов 1941 и 1945 годов, прошедших у стен музея. "Два парада, пронизанные множеством глубоких смыслов, остались в истории как олицетворение истинной веры в Победу и беззаветного служения Отечеству. В июне 1945 года в чеканном марше победителей по Красной площади незримо шли и те, кто, защищая Родину, навеки остался на полях сражений, кто погиб от рук нацистов, был замучен в концлагерях, умер от голода и ран. Для меня лично Парад Победы имеет еще и очень личное значение – тогда, в июне 1945 года по брусчатке Красной площади в составе дивизии имени Дзержинского шел мой отец – Константин Григорьевич Левыкин. Его воспоминания о том дне, самом счастливом в жизни, также опубликованы на сайте", – говорит генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин. Опираясь на архивные материалы Исторического музея, Российского архива кинофотофонодокументов, архива РИА Новости и воспоминания участников тех событий, создатели онлайн-ресурса рассказывают историю двух военных парадов на Красной площади. Особую ценность представляют фотографии из семейных архивов, переданные наследниками советских военачальников – маршалов И. С. Конева, Л. А. Говорова, В. И. Казакова, В. Д. Соколовского. Исторический музей впервые опубликовал фотографии военного фотографа Я. Н. Халипа, запечатлевшие проход на Красную площадь сводного полка четвертого Украинского фронта во главе с генерал-майором Л. И. Брежневым. Памятный альбом с этими фотографиями в 1978 году был подарен фотографом Брежневу, занимавшему пост генерального секретаря ЦК КПСС. Особый интерес представляют фотографии из фондов ГИМ, запечатлевшие подготовку к параду сводного полка 1-го Украинского фронта на репетициях, которые проходили под Дрезденом в мае 1945 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы