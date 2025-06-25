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"Отправили на фарш": пленный рассказал о наказаниях от командования ВСУ
"Отправили на фарш": пленный рассказал о наказаниях от командования ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025
"Отправили на фарш": пленный рассказал о наказаниях от командования ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал Минобороны РФ, что двое солдат были отправлены командованием за употребление алкоголя в штурмовое подразделение, на смерть, РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:46:00+03:00
2025-06-25T08:46:00+03:00
2025-06-25T08:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал Минобороны РФ, что двое солдат были отправлены командованием за употребление алкоголя в штурмовое подразделение, на смерть, без оружия и комплектования. Военнопленный Антон Олексенко сообщил, что военную подготовку после отправки в учебное подразделение проходил в районе Новой Одессы Николаевской области. "Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту провинность командование тут же отправило их, по сути, "на фарш", на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, "голыми", – сказал Олексенко. Кроме того, на дообучении в Днепропетровской области в 36-й бригаде, по его словам, он "не раз видел у основного инструкторского состава и обслуживающего состава, в том числе и обычных военных, которые тоже проходили обучение, разные татуировки со свастикой, рунами, и всякой националистической цивилизацией". Олексенко также сообщил, что инструкторы их обманывали о ситуации на фронте, что опровергали новости или статьи из альтернативных (не украинских) источников информации, которые солдаты читали по телефону в свободное время. "Все понимали, что реальность совершенно другая", – рассказал пленный.
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
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николаевская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
"Отправили на фарш": пленный рассказал о наказаниях от командования ВСУ
Пленный Олексенко: командование ВСУ отправило военных на смерть из-за пьянства