https://ria.ru/20250625/peterburg-2025350004.html

Житель Петербурга получил год колонии-поселения за реабилитацию нацизма

Житель Петербурга получил год колонии-поселения за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 25.06.2025

Житель Петербурга получил год колонии-поселения за реабилитацию нацизма

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к году колонии-поселения местного жителя Дмитрия Витушкина, признанного виновным в реабилитации нацизма, сообщила... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:12:00+03:00

2025-06-25T15:12:00+03:00

2025-06-25T15:12:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к году колонии-поселения местного жителя Дмитрия Витушкина, признанного виновным в реабилитации нацизма, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как установил суд, Витушкин 17 декабря 2022 года разместил в администрируемом им сообществе в соцсетях комментарий, "существо которого сводится к утверждению... о наличии союзнических отношений между СССР и нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, с приведением в обоснование своего утверждения пакта Молотова – Риббентропа". Витушкин, который признал вину, осужден по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет, на срок 3 года", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба судов, при поступлении дела в суд Витушкину также вменялась часть 4 статьи 354.1 УК РФ, но уголовное преследование по ней прекращено в связи с отсутствием состава преступления и отказом государственного обвинителя от части предъявленного обвинения. За Витушкиным признано право на частичную реабилитацию. В октябре 2023 года судебная пресс-служба сообщала об аресте Витушкина. По данным из открытых источников, Витушкин одно время работал журналистом, в том числе на радиостанциях, также он известен как краевед, экскурсовод и историк.

https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html

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происшествия, россия, ссср, германия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург