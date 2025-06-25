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Кремль: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало - РИА Новости, 25.06.2025
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12:32 25.06.2025 (обновлено: 12:46 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/peskov-2025303402.html
Кремль: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало
Кремль: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало - РИА Новости, 25.06.2025
Кремль: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало
Реноме МАГАТЭ после беспрецедентных ударов по ядерным объектам Ирана серьезно пострадало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:32:00+03:00
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в мире
иран
россия
дмитрий песков
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реноме МАГАТЭ после беспрецедентных ударов по ядерным объектам Ирана серьезно пострадало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Парламент Ирана ранее одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.Песков отметил, что решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированного нападения и ударов по ядерным объектам республики."Конечно, скажем так, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации", - сказал он журналистам.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, иран, россия, дмитрий песков, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, оон, дональд трамп, антониу гутерреш, сша
В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ООН, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, США
Кремль: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало

Песков: реноме МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам Ирана пострадало

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реноме МАГАТЭ после беспрецедентных ударов по ядерным объектам Ирана серьезно пострадало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Парламент Ирана ранее одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Песков отметил, что решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированного нападения и ударов по ядерным объектам республики.
"Конечно, скажем так, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации", - сказал он журналистам.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием ударов
12:22
 
В миреИранРоссияДмитрий ПесковМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеООНДональд ТрампАнтониу ГутеррешСША
 
 
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