https://ria.ru/20250625/peskov-2025300766.html

В Кремле рассказали о переговорах России и Украины

В Кремле рассказали о переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.06.2025

В Кремле рассказали о переговорах России и Украины

Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.06.2025

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", — так он ответил на вопрос РИА Новости. Диалога по проектам меморандумов по урегулированию на Украине Москва и Киев пока не ведут, добавил представитель Кремля.Переговоры в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Выполнение договоренностей

https://ria.ru/20250619/sobesednik-2023864422.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

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россия, украина, в мире, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025