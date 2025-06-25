В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
Песков: завершается выполнение гуманитарных соглашений между Россией и Украиной
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", — так он ответил на вопрос РИА Новости.
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Переговоры в Стамбуле
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия пообещала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
Выполнение договоренностей
- Передача тел несколько дней срывалась по вине украинской стороны, рефрижераторы МЧС стояли на российской границе.
- В итоге Москва передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, взамен получила 78 тел погибших бойцов.
- Стороны провели несколько раундов обмена пленными.
- Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
- Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента Владимир Мединский.