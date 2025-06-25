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В Кремле рассказали о переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 25.06.2025 (обновлено: 13:07 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/peskov-2025300766.html
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:19:00+03:00
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россия
украина
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", — так он ответил на вопрос РИА Новости. Диалога по проектам меморандумов по урегулированию на Украине Москва и Киев пока не ведут, добавил представитель Кремля.Переговоры в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Выполнение договоренностей
https://ria.ru/20250619/sobesednik-2023864422.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины

Песков: завершается выполнение гуманитарных соглашений между Россией и Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дату нового раунда российско-украинских переговоров определят после завершения выполнения стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения", — так он ответил на вопрос РИА Новости.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 12:34
Диалога по проектам меморандумов по урегулированию на Украине Москва и Киев пока не ведут, добавил представитель Кремля.

Переговоры в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия пообещала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Выполнение договоренностей

  • Передача тел несколько дней срывалась по вине украинской стороны, рефрижераторы МЧС стояли на российской границе.
  • В итоге Москва передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, взамен получила 78 тел погибших бойцов.
  • Стороны провели несколько раундов обмена пленными.
  • Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
  • Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента Владимир Мединский.
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23 июня, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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