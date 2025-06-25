В Британии оценили вероятность мирного соглашения между Ираном и Израилем
Лорд Балф: перемирие между Ираном и Израилем вряд ли приведет к мирному договору
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем может снизить интенсивность военных действий, но вряд ли перерастет в долгосрочное мирное соглашение, заявил РИА Новости член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф.
"Если (перемирие - ред.) сработает, это будет хорошей новостью, но, поскольку обе стороны, похоже, сильно недолюбливают друг друга, оно может привести к прекращению военных действий, но вряд ли приведет к окончательному урегулированию", - сказал агентству Балф.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".